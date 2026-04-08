김희철, ‘플러팅 장인’ 계훈에 ‘쇼츠 보고 배워야겠다’ 대폭소 (김희철의 추카추카추)

‘김희철의 추카추카추’에 보이그룹 킥플립이 게스트로 출연한다.

9일 오후 6시 업로드되는 ‘김희철의 추카추카추’ 19회에는 ‘눈에 거슬리고 싶어’로 최근 컴백한 킥플립이 출연했다. 킥플립은 신곡 ‘눈에 거슬리고 싶어’ 무대 및 대중의 많은 사랑을 받았던 ‘처음 불러보는 노래’, ‘Twenty’ 무대 등을 준비해 관객들의 열렬한 환호를 끌어냈다.

이날 이어진 팬사인회 상황극 코너에서도 킥플립은 팬들에게 해줄 플러팅 멘트를 순발력 넘치게 선보이며 MC 김희철을 감탄하게 했다. 계훈의 멘트를 들은 김희철이 ‘계훈이 쇼츠 보고 배워야겠다’라고 답해 어떤 ‘킥랄(킥플립 발랄)’ 모먼트를 선보였을지 기대감을 증폭시킨다.

킥플립의 ‘5세대 무대 장인’ 매력 가득한 무대와 유쾌발랄 팬사인회 상황극은 ‘김희철의 추카추카추’ 19회를 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘김희철의 추카추카추’ 19회는 4월 9일(목) 오후 6시에 공개된다. ‘김희철의 추카추카추’는 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서, 축하가 필요한 관객들을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램으로, 매주 목요일 오후 6시 업로드된다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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