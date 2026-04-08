아이온2, ‘시즌3’ 시작…캐릭터 성장 혜택 강화

아이온2가 시즌3 신규 업데이트를 진행함과 동시에 캐릭터 성장 혜택을 강화했다.

엔씨는 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘아이온2’가 8일 대규모 시즌 업데이트를 진행했다고 밝혔다.​ 이번 시즌3 업데이트는 새로운 PvE(플레이어 대 환경) 콘텐츠를 선보이고, 캐릭터 성장 부스팅 혜택을 강화한 것이 특징이다.

아이온2 이용자는 원정 콘텐츠 ‘환영의 회랑’을 즐길 수 있다. 던전을 클리어하면 공격력과 방어력을 높여주는 데바니온 유스티엘의 재료 조각: 유스티엘의 흔적과 함께 유일 및 영웅 등급의 장비를 얻을 수 있다. 던전 입장을 위한 최소 아이템 레벨은 3,000이다. 원정 던전과 함께 폭군 타신 등 7종의 새로운 악몽 보스도 선보인다.

엔씨는 신규 시즌에 맞춰 게임 피로도를 낮추는 각종 업데이트를 진행한다. 피로도가 높았던 토벌전 콘텐츠를 삭제했고, 펫 종족 이해도 경험치를 완화했다. 이외에도 슈고 페스타 및 차원 침공 발생 주기 완화, 악몽 즉시 완료권, 계승 제작, 만신전 프리셋 등을 통해 쾌적한 플레이 경험을 제공할 예정이다. 시즌3부터 초월과 어비스 등 일부 시즌 콘텐츠 랭킹을 클래스 기준으로 변경한다. 시즌 보상 아이템도 스펙 향상 대신 명예 보상형 아이템으로 변경한다.

봄 시즌을 기념해 아이온2 상점에 스킨핏 레깅스, 매지컬 하트 슈트, 뽀송 삐약이 후드 외형이 추가된다. 의상과 함께 신규 탈것 3종과 날개 2종도 업데이트된다. 새롭게 출시된 데바 패스 3종에서는 캐릭터 성장에 도움을 주는 아이템 획득도 가능하다.

엔씨는 시즌3를 맞아 캐릭터 성장 부스팅 혜택을 대폭 강화했다. 8일 정기점검 이후 이용할 수 있는 신규 부스팅 패스 환영의 첫 만남은 키나(각인), 강화석(각인), 부활의 정령석(각인), 데바니온 결정 등 초반 플레이에 도움을 주는 각종 보상 아이템을 제공한다. 슈고의 성장 부스팅은 무기, 장신구, 아르카나 등 주요 장비를 받을 수 있는 성장 서포트 시스템이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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