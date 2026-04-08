[부산에 모인 명의] 스포츠 손상부터 인공관절까지… “수술 겁내기보다 관절 상태 파악이 우선”

지난 2월 미국 스키 스타 린지 본은 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 활강 경기 도중 충돌로 왼쪽 다리 복합 골절을 입고 수술대에 올랐다. 그에 앞서 이미 전방십자인대 파열과 반월상연골 손상, 골멍까지 안은 상태였다는 사실도 알려졌다. 세계 정상급 선수에게도 관절과 인대 손상은 한순간이었다.

하지만 관절 손상은 올림픽 무대에서만 벌어지는 일이 아니다. 날씨가 풀리며 운동을 다시 시작한 직장인, 주말마다 자전거를 타거나 배드민턴·테니스를 즐기는 생활체육인, 계단을 오르내릴 때마다 무릎 통증을 느끼는 중장년층까지 정형외과 외래에서 만나는 환자의 얼굴은 훨씬 다양하다.

문제는 많은 이들이 통증이 생기면 “좀 쉬면 낫겠지” 하고 버티거나, 반대로 “결국 수술해야 하는 것 아니냐”는 막연한 두려움부터 앞세운다는 점이다.

심형남 부산성모병원 정형외과 과장은 중요한 것은 수술 여부를 먼저 걱정하는 일이 아니라, 현재 관절 상태를 정확히 확인하는 일이라고 말한다. 스포츠 손상부터 퇴행성관절염까지 정형외과 질환은 원인과 손상 정도가 각기 다른 만큼, 약물·주사·재활 같은 보존적 치료로 충분한지, 관절경이나 인공관절수술이 더 적절한지부터 제대로 가려야 한다는 설명이다.

심형남 과장의 도움말로 스포츠손상에 대해 알아봤다.

-봄철에는 어떤 관절 환자가 증가 하나.

“날씨가 풀리면 한동안 쉬었던 운동을 갑자기 다시 시작하는 분들이 많다. 이때 무릎이나 어깨, 발목에 통증이 생겨 병원을 찾는 경우가 확실히 늘어난다. 자전거를 타다가 넘어져 어깨나 손목을 다치는 환자도 있고, 배드민턴이나 테니스처럼 방향 전환이 많은 운동을 하다 무릎을 삐끗하거나 발목 인대를 다쳐 오는 환자도 적잖다. 꼭 선수처럼 격한 운동을 하지 않아도, 평소보다 움직임이 갑자기 많아지는 것만으로 관절에는 부담이 생길 수 있다.”

-많은 환자들이 ‘통증이 있으면 수술해야 하나’부터 걱정한다.

“그런 걱정을 많이 하시는데, 실제 정형외과 진료에서 처음부터 수술로 가는 경우는 생각보다 많지 않다. 약물치료, 주사치료, 재활치료, 운동 조절 같은 보존적 치료만으로도 호전되는 환자가 적지 않기 때문이다. 중요한 것은 막연히 버티는 것도, 무조건 수술을 겁내는 것도 아니라 현재 손상 상태를 정확히 파악하는 것이다. 진단이 정확해야 치료 방향도 제대로 정할 수 있다.”

-수술과 비수술은 어떤 기준은.

“통증의 원인과 손상 정도, 관절의 불안정성, 환자의 연령과 활동 수준, 일상생활 불편 정도를 함께 본다. 가령 같은 무릎 통증이라도 단순 염증인지, 반월상연골 손상인지, 인대 손상인지에 따라 접근이 완전히 달라질 수 있다. 어깨도 마찬가지다. 단순한 염증으로 좋아질 수 있는 경우가 있는 반면, 탈구나 회전근개 손상처럼 보다 적극적인 처치가 필요한 경우도 있다. 결국 치료의 핵심은 수술을 하느냐 안 하느냐가 아니라, 그 환자에게 가장 부담이 적고 효과적인 방법이 무엇인지 찾는 데 있다.”

-스포츠 손상에서는 어떤 부분에 중점을 두고 치료하시나.

“스포츠 손상은 일반적인 관절 통증과 달리 손상 시점이 비교적 분명한 경우가 많고, 회복 이후 얼마나 기능을 되찾을 수 있는지가 중요하다. 특히 십자인대 파열, 반월상연골 파열, 어깨 탈구, 관절 주변 골절 같은 급성 손상은 초기에 얼마나 정확히 판단하고 대응하느냐가 예후에 큰 영향을 준다. 환자 입장에서는 단순히 통증이 줄어드는 것뿐 아니라, 다시 일상과 운동으로 복귀할 수 있느냐가 중요하기 때문에 진단부터 재활 계획까지 함께 봐야 한다.”

-자전거나 배드민턴, 테니스처럼 생활체육에서도 큰 손상이 생길 수 있나.

“충분히 가능하다. 자전거는 무릎의 과사용 손상도 많지만, 넘어질 경우 어깨 탈구나 쇄골 골절, 손목 손상으로 이어질 수 있다. 중장년층이 가볍게 접근하는 배드민턴의 경우 갑작스러운 방향 전환과 점프, 착지가 반복되기 때문에 무릎이나 발목에 부담이 줄 수 있다.

문제는 많은 사람들이 ‘운동하다 좀 삐끗한 것’ 정도로 가볍게 여기고 넘긴다는 점이다. 그런데 통증이 반복되거나 붓기가 빠지지 않으면 단순 염좌가 아니라 인대나 연골 손상일 수 있어 꼭 확인이 필요하다.”

-오십견 환자도 많이 보실 텐데, 언제 수술을 고려하나.

“오십견은 대부분 비수술 치료를 먼저 한다. 약물치료와 주사치료, 재활치료를 하면서 경과를 보는 경우가 많다. 다만 통증이 오래 지속되고, 밤에 아파 잠을 못 자고, 어깨가 굳어 세수나 옷 갈아입기 같은 일상동작까지 심하게 제한되는데도 충분한 보존적 치료에 반응이 없다면 수술적 치료를 고려할 수 있다. 이런 경우 관절경을 이용해 굳어진 관절막을 풀어주는 내시경적 관절막 유리술이 하나의 대안이다.”

- 기억에 남는 환자 또는 치료 사례가 있으신지?

“70대 중반 여자분이 생각난다. 수년째 지속되는 오른 어깨 통증에 개인 의원에서 주사만 맞으며 지내셨다. 본원에 내원하기 1주 전 넘어지며 낙상을 입으셨다. 왼 어깨 통증 심해지고, 팔이 올라가지 않아 우리 병원을 찾게 됐다.

MRI 검사를 했더니 광범위 회전근개파열로 진단됐다. 이후 관절경으로 회전근개 봉합술을 시행했다. 이후 재활 과정을 거쳐 왼 어깨 통증 및 운동범위 회복할 수 있었다.

오른 어깨는 광범위 회전근개파열이 오래된 상태로 관절염까지 심하게 진행돼 추후 인공관절 수술에 나설 예정이다. 오른 어깨도 미리 진료 후 적절한 치료를 받았다면 인공관절까지 필요하지 않았을 수도 있었다고 본다.”

-끝으로 환자들에게 전하고 싶은 말이 있다면.

“관절 통증을 단순히 나이 탓으로 넘기지 않았으면 한다. 그렇다고 통증이 있다고 무조건 수술부터 떠올릴 필요도 없다. 치료는 수술과 비수술 중 하나를 고르는 문제가 아니라, 환자 개개인에게 가장 적절한 치료를 찾는 과정이다. 결국 중요한 것은 버티는 것이 아니라, 내 관절 상태를 제대로 아는 것이다.”

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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