아키텍트, 성장 시스템 조율 및 클랜 협동 콘텐츠 업데이트

드림에이지는 자사가 퍼블리싱하고 아쿠아트리가 개발한 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’이 신규 성장 시스템 ‘조율’을 포함한 다양한 신규 콘텐츠를 업데이트했다고 8일 밝혔다.

조율은 다양한 일러스트와 스토리를 수집해 캐릭터 능력치를 강화하는 수집형 성장 콘텐츠다. 전용 재료를 활용해 요소들을 단계적으로 해금하며 성장하는 방식으로, 몰입감과 성취감을 동시에 경험할 수 있는 것이 특징이다. 전 과정은 실패 확률 없이 진행된다.

‘클랜 미션’은 클랜원들이 공동의 목표를 달성해 나가는 업적형 협동 콘텐츠다. 단순한 반복 숙제가 아닌, 일반적인 플레이 과정에서 자연스럽게 미션이 달성되도록 설계해 부담을 낮췄다.

특히 개인별 할당량을 강제하지 않으면서도 기여도에 따른 보상을 제공해, 클랜 내 소속감과 커뮤니티 경험을 동시에 강화했다. 주 단위로 갱신되는 단계별 미션을 수행하면 풍성한 보상을 획득할 수 있다.

신규 협동 콘텐츠 ‘클랜 원정대’도 추가됐다. 클랜원과 함께 마물의 침공을 막고 특정 목표를 사수하는 콘텐츠로, 클랜 레벨별로 제공되는 4단계 난이도와 제한 시간 내 클리어 조건이 적용돼 협력과 전략적인 플레이가 요구된다. 완료 시 개인 및 클랜 보상이 각각 지급된다.

콘텐츠 업데이트와 관련한 다양한 이벤트도 진행된다. 먼저 오는 22일까지 신규 성장 시스템인 조율 콘텐츠 내 페이지를 개방하거나 레벨업을 시도한 횟수 등에 따라 다양한 성장 재화를 지급한다.

같은 기간, 클랜 미션을 포함해 다양한 클랜 콘텐츠에 참여하면 풍성한 보상을 제공하는 이벤트도 진행된다. 클랜 기부 및 원정대 클리어 등 주요 미션을 수행하면 거인의 자판기 티켓(500개), 4성 최하급 설계도 파편 선택 상자(2개), 3성 마공핵 선택 상자(10개) 등 풍성한 보상을 획득할 수 있다

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]