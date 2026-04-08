크래프톤, 배틀그라운드 e스포츠 국제 대회 ‘PGS 서킷1’ 성료

크래프톤은 펍지: 배틀그라운드의 글로벌 e스포츠 대회 ‘펍지 글로벌 시리즈(PGS) 서킷1’을 성공적으로 마무리했다고 8일 밝혔다.

PGS 서킷 1은 올해 도입된 서킷 구조의 첫 글로벌 e스포츠 대회로, 세 번의 시리즈 대회를 거쳐 종합 우승팀을 가리는 방식으로 진행됐다. 버투스 프로 팀은 꾸준한 경기력을 앞세워 치열한 접전 끝에 종합 우승을 확정했다. 앞서 열린 시리즈 1에서는 페트리코 로드 팀이, 시리즈 2에서는 나투스 빈체레 팀이 각각 우승을 차지했다.

이번 서킷은 세 차례 시리즈를 아우르는 누적 성과를 통해 배틀그라운드 e스포츠의 글로벌 영향력을 다시 한번 보여줬다. PGS 서킷 1의 총 시청 횟수는 1,266만 회를 돌파했으며, 최고 동시 시청자 수는 33만 2,886명, 총 시청 시간은 587만 9,880시간을 기록했다. 또한 팬이 직접 투표를 통해 최우수 선수를 선정하는 이벤트 ‘플레이어 오브 더 데이(Player of the Day)’에는 누적 7만 3,000건이 넘는 참여가 이어지며 흥행했다.

올해 새롭게 적용한 3인칭 시점(TPP) 중계와 지역별 특화 방송, 선수 및 팬 친화형 콘텐츠는 글로벌 팬들의 관전 경험을 확장하며 첫 번째 서킷의 흥행에 힘을 보탰다.

크래프톤 관계자는 “PGS 서킷 1은 세 번의 시리즈가 하나의 흐름으로 이어지며 배틀그라운드 e스포츠의 재미를 보여주고, 글로벌 팬들의 호응을 얻은 대회였다”며 “첫 번째 서킷에서 확인한 성과를 바탕으로 앞으로도 차별화된 e스포츠 경험을 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

크래프톤은 글로벌 e스포츠 대회의 시청자 경험과 참여형 프로그램을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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