제이에스티나 김유미 대표, 송파구 모범납세자 표창 받아

사진=제이에스티나(J.ESTINA)

제이에스티나(J.ESTINA) 김유미 대표이사가 지역 사회 발전과 건전한 납세 문화 조성에 기여한 공로를 인정받아 ‘지방세 성실·모범납세자’로 선정돼 송파구청장 표창을 받았다고 9일 밝혔다.

서울 송파구(구청장 서강석)는 2026년 성실·모범납세자 30명을 선정하고 지난 4월 2일 구청에서 표창 수여식을 개최했다.

이번 표창 대상은 개인 20명과 법인 10곳으로 최근 3년간 지방세를 체납 없이 성실히 납부했거나 일정 기준 이상의 구세를 납부한 납세자 가운데 선정됐다. 선정 과정에서는 납세 실적과 함께 지역사회 기여도 등이 종합적으로 고려됐다.

이번 표창 수여에 따라 제이에스티나는 향후 1년간 송파구 공영주차장 이용료 면제 및 구 주관 각종 행사 초청 등 예우를 받게 된다.

최근 제이에스티나는 김유미 단독 대표이사 체제로 전환하며 책임 경영을 강화하고 있다. 김 대표는 이를 바탕으로 의사결정 구조를 효율화하고, 주얼리 및 핸드백 등 주력 비즈니스의 전문성을 높여 내실 있는 성장을 이끄는 데 집중하고 있다.

제이에스티나 관계자는 “투명하고 내실 있는 경영으로 더욱 사랑받는 대한민국 대표 주얼리 브랜드로 거듭나겠다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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