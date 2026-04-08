‘나프타 쇼크’에 종량제 봉투 대란…식당·약국 도미노 비상

미국과 이란 간 군사 충돌이 2주간의 휴전으로 일시 소강상태에 접어들었지만 이미 촉발된 ‘나프타 쇼크’는 서민 생활까지 깊숙이 파고든 상태다. 국제 유가 급등과 원유 수급 불안이 석유화학 원료 공급 차질로 이어지면서 비닐봉투·포장재·일회용 용기 등 일상 소비재 전반이 흔들리는 양상이다.

지난 1일 서울 한 대형 마트에서 고객들이 종량제 봉투를 구입하고 있다. 8일 현재 종량제 봉투 구매를 제한하거나 판매를 중단한 마트나 편의점이 많다. 뉴시스

◆종량제 봉투, 없어서 못살까봐 ‘패닉바잉’



가장 눈에 띄는 것은 생활 밀접 품목인 ‘쓰레기 종량제 봉투’ 이슈였다. 최근 서울과 수도권을 중심으로 사재기 현상이 확산되면서 일부 대형마트와 편의점은 구매 수량 제한에 나서기도 했다. 선택지에 있던 ‘종량제 봉투’도 종이봉투로 대체되기도 했다. 공급 불안 심리가 소비를 자극하는 패닉 바잉 현상도 지난달 말 반짝 나타났다.



실제 지난달 22일부터 29일까지 이마트와 이마트에브리데이의 종량제 봉투 판매량은 전년 대비 287% 급증했다. 롯데마트 역시 140% 증가했다. 편의점 GS25에서도 종량제 봉투 판매량이 전주 대비 325% 폭증했다.



일부 편의점 등에는 ‘쓰레기봉투 없습니다’라는 안내글이 걸리기도 했다. 서울에 사는 직장인 A씨는 “평소 10~20리터 종량제 봉투를 구매하는데 지난주까지만 해도 정말 봉투 대란이 올까 걱정돼서 50리터, 75리터 대용량 봉투를 구입했다”며 “그마저도 편의점에서 다 나갔다고 해서 남은 봉투 3개를 전부 샀다”고 말했다.



◆자영업자 “비닐봉투, 용기 발주 부담 커져”



나프타 수급 불안은 플라스틱 전반으로 번지며 산업계와 자영업자까지 압박하고 있다. 외식업과 프랜차이즈 업계도 긴장감이 커지고 있다.



폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등 주요 석유화학 원료 가격이 급등하면서 포장재 업체들이 잇따라 가격 인상에 나섰기 때문. 일부 제품은 8~15% 인상에 그치지 않고 최대 30%까지 오를 기세를 보이기도 했다.



치킨·커피 프랜차이즈들은 비닐봉투, 일회용 컵, 알루미늄 용기 가격 상승 가능성을 공식적으로 언급하며 대응에 나선 상태다. 아직까지 대부분 본사가 원가 상승분을 흡수하는 상황이다.



실제 대형 치킨 프랜차이즈를 운영하는 한 점주는 “본사에서 특별히 용기 인상 관련 내용을 고지하지는 않았다”고 말했다.



다만 프랜차이즈가 아닌 자신의 브랜드를 운영하는 경우 상황은 더 어렵다. 용산에서 소규모 카페를 운영하는 자영업자는 “대형 프랜차이즈는 용기 재고를 갖추고 있지만 그때그때 발주하는 경우 자재 가격 상승을 온전히 받아내야 한다”고 한숨쉬었다.



온라인 커뮤니티에는 “포장 용기가 박스당 1만원씩 올랐다”, “비닐봉지가 품절이라 영업이 어렵다”는 글이 이어지고 있다.



◆소아과 인근 약국 “어린이 물약통 제공 어려워”



중동발 나프타 수급 불안은 의료현장으로까지 번지고 있다. 주사기와 주사침, 수액제 포장재 등 주요 의료제품 수급 우려가 커진 상황. 특히 대형병원보다 재고 여력이 크지 않은 의원급 의료기관과 약국을 중심으로 불안이 확산하는 모습이다.



현장에서는 가장 기초적인 의료 소모품인 플라스틱 약통부터 부족 현상이 나타나고 있다. 일부 약국에서는 기존에 충분히 제공하던 약통 지급을 제한하거나 아예 제공이 어려운 상황까지 발생했다. 약통 수급이 막히면서 환자들이 불편을 겪는 사례도 늘고 있다.



서울 지역에서 약국을 운영하는 약사 B씨는 “나프타 기반 플라스틱 원료 수급이 막히면서 약통 주문 자체가 어려워졌다”며 “특히 소아과 인근처럼 약통 사용량이 많은 곳일수록 상황이 더 심각하다”고 전했다. 하루 수백 개 단위로 소모되는 약통 특성상 공급이 끊기면 현장 대응이 사실상 불가능하다는 설명이다.



실제 일부 약국은 약통 제공 수량을 줄이거나 추가 판매를 중단하는 등 대응에 나섰다. 환자들에게 상황을 설명하고 있지만, 현장에서는 불만과 혼선도 적지 않은 상황이다. 영향은 약통에 그치지 않는다. 약 포장지, 라텍스 장갑, 주사기 등 의료소모품 전반에서 가격 인상과 공급 축소가 동시에 나타나고 있다.



대형병원 역시 상황을 예의주시하고 있다. 수액 백, 의료용 가운, 폐기물 처리용 봉투 등 다양한 의료용품에서 공급 불안 조짐이 감지되고 있으며, 재고 상황에 따라 대응 전략을 조정하는 분위기다.



정부도 사태의 심각성을 인식하고 대응에 나섰다. 보건복지부는 지난 7일 관계부처 합동 브리핑을 통해 주사기, 수액제 포장재 등 국민 건강과 직결된 의료제품에 나프타를 우선 공급하겠다고 밝혔다. 생산 차질을 최소화하기 위해 공급망 전 단계에 걸쳐 모니터링을 강화하고, 부족 물량은 신속히 대응한다는 방침이다.



정은경 보건복지부 장관은 “주사기, 수액제 포장재 등 국민 건강과 직결되는 의료제품의 생산 차질이 발생하지 않도록 관계부처 협조체계를 가동하고 있다”고 말했다.



유통 단계에서는 사재기나 가격 담합 등 시장 질서를 교란하는 행위에 대한 단속도 강화된다. 정부는 수급 불안을 틈탄 사재기나 가격 담합, 출고 조절 등 시장 교란 행위에 대해서는 엄정 대응하겠다는 방침도 분명히 했다. 공정거래위원회는 법 위반이 확인될 경우 관련 매출액의 20%까지 과징금을 부과할 수 있다고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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