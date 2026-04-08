구독자 103만 ‘지혜픽’, 협상으로 퀸잇 추가 할인 획득

사진=지혜픽

유튜브 채널 지혜픽은 지난 2일 공개된 ‘지혜DOWN 픽’ 첫 번째 에피소드가 공개된 가운데 퀸잇 추가 할인을 획득했다고 8일 밝혔다.

채널에 따르면 4050여성을 타깃으로 한 패션 플랫폼 퀸잇을 다룬 이번 에피소드에서 김지혜는 본사를 직접 방문해 담당자와 인터뷰를 진행하며 서비스 구조와 가격 경쟁력을 면밀히 검증했다.

‘퀸잇 편’은 공개 5일 만에 약 25만 조회수를 기록했으며 댓글 259개가 달며 시선을 모았다. 특히 ‘역대급 할인’과 ‘최저가 소비 경험’을 내세웠다. 퀸잇 측은 최대 92% 할인과 3000개 브랜드, 70만 개 상품을 포함한 ‘럭퀸 세일’을 준비 중이라고 밝혔으며 백화점 브랜드까지 포함된 구성을 선보인다.

김지혜는 현장에서 “백화점 브랜드인데 이 가격이 가능한가요?”, “이거 혹시 짭 아니에요?”라는 거침없는 질문으로 가격 경쟁력에 대한 의문을 속 시원히 제기했고, 퀸잇 담당자는 직입점 구조와 정품 300% 보장 정책을 통해 신뢰도를 강조했다.

사진=지혜픽

무엇보다 주목할 부분은 ‘히든링크’ 확보 과정이다. 김지혜는 단순 소개를 넘어 현장에서 관계자들과 협의를 통해 추가 할인이 적용된 ‘럭퀸 세일’을 이끌어냈으며 이를 통해 최대 92% 할인 상품을 제공할 수 있게 했다. 해당 세일은 4월 2일부터 4월 19일까지 진행되며 기존 할인에 추가 혜택이 더해지는 구조로 체감 할인 폭을 극대화했다.

‘지혜DOWN 픽’은 단순한 제품 소개를 넘어 실제 소비에 도움이 되는 가격 정보와 혜택을 제공한다는 점에서 차별화를 꾀했다. 기업을 직접 찾아가 검증하고 추가 혜택까지 확보하는 구조는 기존 유튜브 쇼핑 콘텐츠와 다른 경쟁력을 보여준다. 특히 정보 전달과 동시에 예능적인 재미 요소까지 더해지며 콘텐츠 완성도를 높였다고 채널 측은 전했다.

한편 ‘지혜DOWN 픽’에서 소개된 ‘럭퀸 세일’은 4월 2일부터 4월 19일까지 진행되며, 전문의와 함께 의료∙뷰티 관련 정보를 다루는 ‘지혜로운 픽’도 4월 중 공개될 예정이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]