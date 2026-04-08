“더 이상 이길 판이 없다” 4관왕 장동민, 이번엔 직접 게임 짠다…넷플릭스행

장동민이 생존게임 참가자를 모집하는 영상. 출처=유튜브 채널 ‘Netflix Korea 넷플릭스 코리아’ 영상 캡처

‘서바이벌 예능의 강자’ 방송인 장동민이 이번엔 서바이벌 프로그램 설계자로 돌아온다.

넷플릭스는 장동민이 설계하고 현정완 PD가 연출하는 두뇌 서바이벌 프로그램을 제작을 확정했다고 8일 밝혔다.

장동민은 프로그램 참가자가 아닌 설계자를 맡았다. 그는 tvN ‘더 지니어스: 블랙 가넷’, ‘더 지니어스: 그랜드 파이널’, ‘소사이어티 게임2’, ‘피의 게임3’ 서바이벌 프로그램에서 우승을 네 번이나 차지한 바 있다. 연출은 ‘피의 게임’을 연출한 현정완 PD가 맡았다.



장동민의 새 두뇌 서바이벌 프로그램은 이날부터 참가자를 모집한다.



장동민은 “게임의 세계에서 제작진은 절대 알 수 없는 사각지대가 존재한다, 직접 이겨본 자만이 알 수 있는 틈새를 채워보겠다”며 “모든 경험과 노하우를 쏟아부어 두뇌 서바이벌 애청자들이 즐겁게 시청할 수 있는 작품을 선보이겠다”고 했다.



현정완 PD는 “승부에 모든 걸 걸어본 사람, 지느니 차라리 판을 엎어버리는 사람, 그런 ‘진짜’들이 왔으면 좋겠다”라며 “많은 지원과 기대 부탁드린다”고 전했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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