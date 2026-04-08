“어제의 동지가 오늘의 적” 이도진, 한 팀이었던 정윤영과 ‘잔혹한 데스매치’

이도진이 무명전설에서 1대1 데스매치 무대에 섰다. 출처=이도진 인스타그램

가수 이도진이 무명전설에서 데스매치를 진행한다.

8일 이도진은 자신의 인스타그램 계정에 무대 사진과 함께 “여러분 오늘 방송되는 무명전설 데스매치 이도진 무대가 공개됩니다”라는 글을 올렸다. 이어 “정말 많은 준비를 했고 이번 무대에 제 진심을 다 담았습니다”며 많은 시청을 부탁했다.

MBN 트로트 서바이벌 프로그램 ‘무명전설’의 본선 2차전 ‘1대1 데스매치’는 지난 1일 방영된 6회에서 이어진다. 이도진의 데스매치 상대는 이전 ‘무명 VS 유명 팀 데스매치’에서 같은 팀이었던 정윤영이다. 함께 준비했던 무대가 상대 팀을 275점이나 앞서며 승리했던 만큼 아군에서 라이벌이 된 두 사람의 정면 승부에 관심이 쏠리고 있다.

누리꾼들은 “밤낮으로 열심히 준비한 무대 기대 만땅”, “본방사수로 응원할게요”, “준비한 만큼 전부 보여주세요”, “이번 무대 너무 기대된다”, “너무너무 기다려진다”는 댓글로 응원했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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