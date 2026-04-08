[SW현장]“‘갓’으로 승부” 앰퍼샌드원, K-바람타고 새 챕터 연다

“‘각’잡고 준비했습니다. ‘오’늘 최고의 무대를 보여드리겠습니다!”

8일 서울 용산구 노들섬 라이브하우스에서 앰퍼샌드원의 네 번째 미니앨범 ‘데피니션(DEFINITION)’ 발매 기념 쇼케이스가 열렸다. 멤버들은 “에너지 넘치는 무대와 멋진 칼군무를 준비했다. 더 콘셉추얼해진 퍼포먼스를 특히 눈여겨 봐주시면 좋겠다. 우리의 미래는 우리가 만들어 가겠다”고 컴백 소감을 밝혔다.

오늘(8일) 발매되는 새 앨범 ‘데피니션’은 ‘우리를 일으키는 존재는 누구인가’라는 질문에서 출발해 답이 결국 ‘자신’임을 깨닫는 이야기다. 세상이 정한 기준 속에서 살아가던 이들이 서로를 통해 스스로를 발견하고, 마침내 자신만의 기준 위에 서기까지의 과정을 담았다.

타이틀곡 ‘GOD(갓)’은 자신을 지켜달라고 기도하면서 다시 일어서려는 의지를 담은 곡이다. 전통문화 ‘갓’을 중의적으로 나타내는 제목에 한국 무용의 부드러우면서도 절제된 움직임이 녹아있다.

지난 앨범이 앰퍼샌드원의 터닝포인트였다면 이번 앨범은 새 챕터의 시작이다. 나캠든은 “우리의 정체성을 하나로 규정하기 보다는 멀티 컬러로 규정하고 싶다. 멤버마다 개성이 다르다보니 우리가 모여 계속 새로운 모습을 만들어가고 있다. 우리만의 기준으로 앰퍼샌드원을 정의하고 싶다”고 바랐다.

처음 시도하는 콘셉트라 자신감이 더해졌다. 김승모 “동양풍의 사운드와 힙합 댄스 장르가 조합해 색다른 느낌을 받았다. 또 중요한 점은 멤버들끼리 열심히 상의해서 고른 곡이라는 점”이라고 강조했다. 한국무용적인 요소를 살리기 위해 작은 디테일도 맞춰 칼군무에 공을 들였다. 포인트 안무는 간절한 마음 담아 만든 ‘제발요 춤’이다.

가야금 소리, 탈춤선, 의상도 동양풍으로 꾸며졌다. K-팝의 세계화 속에서 한국 문화를 알리기 위한 관전 포인트들이 엿보인다. 인트로에서 독무를 담당하는 최지호는 심혈을 기울여 부채춤을 준비했다. 다국적 보이그룹 멤버들이 동양풍 콘셉트를 선보인다. 마카야는 “외국인 멤버가 4명이다 보니 어색하게 느껴질 수도 있는데, 곡을 받고 한국무용을 연습하기 시작했다. 한국 영화나 사극을 같이 보면서 영상의 분위기, 몸의 움직임 등을 관찰하며 반영하고자 했다”고 전했다.

마카야는 “최근 K-팝 신에 ‘갓’ 같은 노래가 없다고 생각한다. 새롭게 도전하며 앰퍼샌드원이라는 이름을 더 알리고 싶었다”고 말했다. 이어 나캠든은 “그저 동양풍으로 받아들이기 보단 트랩비트를 기반으로 한 동양풍 힙합을 떠올렸다. 그래서인지 더 트렌디한 매력을 느낄 수 있을 것 같다. 다양한 국적 멤버들이 모여서 한국적 분위기 표현하는 것도 신선하게 다가갈 것 같다”고 바라봤다.

봄을 맞아 가요계 전반에서 컴백 물결이 몰아치고 있다. 김승모는 “다국적 그룹이다 보니 다양한 문화권을 공유하고 있다. 이로 인해 전 세계 다양한 팬들에게 서로의 문화와 우리의 음악을 전달할 수 있다고 생각한다. 이번엔 동양풍의 ‘갓’으로 대중에게 신선하게 다가설 수 있다고 생각한다”고 답했다.

8개월 간의 공백기 동안 칼을 갈고 준비한 앨범이다. ‘갓’에 확신을 가지고 셀 수 없이 많은 수정을 거쳐 완성했다. 나캠든은 “음악과 무대에 자신있다. 타이틀곡 ‘갓’이 우리의 무기가 됐다”고 자신하며 “우리의 시간과 노력이 헛되지 않았음을 증명하고 싶다”고 바랐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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