“220억표의 위엄” BTS 지민, 케이돌 전 부문 ‘올킬’…아이돌 역사 새로 썼다

방탄소년단(BTS) 지민. 사진=뉴시스

지민이 케이돌 레코드의 모든 부문을 평정했다.

8일 케이돌 앱에 따르면 이날 방탄소년단(BTS)의 지민이 ‘일일랭킹 연속 1위’에 오르면서 케이돌 레코드의 모든 부문에서 1위를 차지했다.

우선 지민은 ‘월간랭킹 최다 1위’를 49회, ‘주간랭킹 최다 1위’를 213회, ‘일일랭킹 최다 1위’를 1392회로 차지하고 있다. 세 부문의 2위는 같은 방탄소년단의 멤버이자 리더 진으로 각각 15회, 33회, 234회이다. 1위와 2위의 격차가 크기 때문에 당분간 지민의 자리는 유지될 전망이다.

이어 ‘월간 최다 득표 1위’를 30억6687만6445표, ‘주간 최다 득표 1위’를 27억4817만8562표, ‘일일 최다 득표 1위’를 26억8668만1922표로 달성했다. 세 부문의 2위 역시 진이 지키고 있으며 각각 25억8555만5291표, 20억1612만8353표, 19억7789만8140표를 기록했다.

‘생일 최다 득표 1위’를 26억8668만1922표로 달성한 지민은 ‘일일랭킹 최장 1위’를 61일로 달성했다. 특히 해당 부문의 2위부터 5위 역시 모두 지민의 기록이라는 점이 눈에 띈다. 2위부터 5위 기록은 각각 54일, 35일, 33일, 29일이다.

마지막으로 ‘누적 득표량 1위’ 기록은 220억5508만3920표로 2위인 진의 기록 139억2674만4282표보다 월등히 앞서 있다. 총 10개 부문에서 1위를 달성한 것이다. 이 가운데 ‘일일랭킹 연속 1위’를 유지하기 위해 어제에 이어 오늘, 내일까지 일일랭킹 1위를 지킬 수 있을지가 주목된다.

한편 케이돌은 전 세계 K-팝 팬들이 최애 아이돌에게 투표하고 광고를 선물할 수 있는 글로벌 아이돌 인기투표 서비스로, 실시간 아이돌 랭킹을 비롯해 지하철 광고 선물, 명예의 전당, 글로벌 배포 서비스를 제공하고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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