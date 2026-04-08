‘꽃보다 승연’ 공승연, 반려견 땅콩이와 봄나들이…“비주얼이 복지다”

반려견 땅콩이와 산책을 즐기는 공승연. 출처=공승연 인스타그램

공승연이 반려견과 함께 즐거운 산책 시간을 보냈다.

지난 7일 공승연은 자신의 인스타그램 계정에 ‘땅콩이’라는 반려견 이름과 함께 여러 장의 야외 사진을 올렸다. 귀여운 옷을 입은 반려견을 품에 안고 행복한 미소를 짓고 있는 공승연은 편안한 캐주얼 룩으로 ‘꾸안꾸’의 정석을 보여줬다.

아이보리색 골지 니트는 세로 줄무늬가 있어 라인을 슬림하게 잡아 주고 활동성 있는 집업 스타일로 완성됐다. 여유로운 핏의 연청 와이드 팬츠는 요즘 유행하는 복고풍 느낌과 다리가 길어 보이는 효과를 줬다. 여기에 브라운 체크 셔츠를 허리에 묶어 룩에 포인트를 주고 엉덩이 라인을 가리면서 힙한 느낌을 더했다.

공승연은 반려견을 들어 벚꽃을 감상하게 해 주고 함께 사진을 찍었다. 중간에는 지친 모습을 올려 웃음을 자아내기도 했다. 즉석 라면을 끓여 맛있게 먹고 뿌듯한 표정으로 빈 그릇을 인증하는 사진도 있었다.

한편, 공승연이 출연하는 MBC 금토 드라마 ‘21세기 대군부인’은 지난 6일 제작 발표회를 열었다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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