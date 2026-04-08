엑소엠 “팀워크, 의지 역대급” 자랑…표정만 봐도 행복했네 ‘세계여행’ 막방

엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)의 단독 리얼리티 예능 ‘엑소의 사다리 타고 세계여행’이 오늘(8일) 막을 내린다.

‘엑소의 사다리 타고 세계여행’ 시즌 5는 사다리 게임을 통한 엑소의 복불복 제주도 여행기를 담은 프로그램으로, 오늘 오후 8시 엠넷(Mnet) 및 웨이브(Wavve) 등 국내 플랫폼은 물론, KOCOWA+(미주·유럽·오세아니아), U-NEXT(일본), friDay Video(대만), True Visions Now(태국) 등 해외 OTT 플랫폼에서 마지막 회를 동시에 감상할 수 있다.

이번 시즌이 멤버들의 유쾌한 예능감과 절친 케미스트리가 돋보이는 에피소드로 매 회차 좋은 반응을 얻은 가운데, 엑소는 여행 막바지에도 ‘파이팅’ 넘치는 모습으로 풍성한 게임이 어우러진 감귤 체험 농장부터 엉뚱한 셀프 벌칙으로 ‘이한치한’ 순간을 만든 겨울 바다까지 제주의 곳곳을 찾아간다.

더불어 제주의 유명 먹거리가 총집합한 한상차림 식사를 하고, 여행에 대해 입을 모아 “팀워크와 의지가 역대급”, “가장 편안한 여행”, “행복했다”라는 감상을 나누는 시간도 펼쳐져 시청자들에게 마지막까지 훈훈한 장면을 선사할 것으로 보인다.

한편, 오늘 데뷔 14주년 기념일을 맞이한 엑소는 4월 10~12일 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 여섯 번째 단독 콘서트 투어 ‘EXO PLANET #6 - EXhOrizon’(엑소 플래닛 #6 - 엑소라이즌)의 포문을 연다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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