발렌시아가, 이소라 라이브 청음회 4월 10일 공개

이미지=발렌시아가

발렌시아가는 오는 10일 새로운 뮤직 오리지널 플레이리스트인 이소라의 발렌시아가 뮤직 런칭을 축하하는 라이브 청음회를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 대한민국을 대표하는 싱어송라이터이자 감성 발라드의 거장 이소라가 직접 호스트를 맡아 진행하며 서울 성수동에 위치한 청음 전문 시설에서 초대한 손님들과 함께 프라이빗하게 음악을 나누는 방식으로 운영된다.

‘인 마이 메모리즈(IN MY MEMORIES)’라는 주제를 바탕으로 이소라는 본인이 직접 엄선한 플레이리스트를 들려주며 곡에 얽힌 추억과 배경 이야기를 공유한다. 이를 통해 과거 라디오 DJ로 활동했던 경험과 그녀만의 독창적인 음악적 색채를 깊이 있게 보여줄 예정이다.

해당 플레이리스트에는 발렌시아가 뮤직을 위해 이소라가 선별한 다채로운 트랙들이 담겨 있다. 이는 발렌시아가 플레이리스트 페이지 내 링크를 통해 QQ 뮤직, 애플뮤직, 스포티파이 등 발렌시아가 공식 오디오 채널을 통해 감상 가능하며, 이번 라이브 청음회를 계기로 발렌시아가와 이소라가 공유하는 감각적인 음악 세계를 대중에게 더욱 밀접하게 전달할 전망이다.

한편, 새로운 발렌시아가 뮤직 오리지널 플레이리스트 이소라의 발렌시아가 뮤직 런칭을 기념하는 이번 라이브 청음회는 발렌시아가 공식 카카오 TV 채널과 이소라의 개인 유튜브 채널을 통해 실시간 스트리밍으로도 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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