싱어송라이터 민수, 첫 전국 클럽 투어 9회 공연 '피날레'

싱어송라이터 민수가 신곡 발매와 함께 첫 전국 클럽 투어를 성료했다.

민수는 지난 5일 서울 마포구 SPACE SODA2002에서 개최된 '민수 클럽 투어 2026' 서울 공연을 마지막으로 약 한 달간의 전국 투어를 마무리했다.

민수는 지난달 10일 신곡 'Go for Love(고 포 러브)'를 발매하고 전국 주요 도시를 순회하는 클럽 투어를 진행했다. 이번 투어는 서울, 대전, 대구, 부산, 광주, 전주까지 총 6개 도시에서 9회 차에 걸쳐 펼쳐졌으며 데뷔 후 처음으로 선보이는 전국 단위 공연이라는 점에서 남다른 의미를 더했다.

민수는 카페 및 클럽 중심으로 구성된 이번 공연을 통해 관객과 더욱 가까이서 호흡했다. 신곡 'Go for Love' 뿐만 아니라 리스너들로부터 사랑 받고 있는 다채로운 곡들이 포함된 세트리스트로 관객 모두가 몰입하고 즐길 수 있는 라이브 무대를 선보였다.

특히 민수는 사랑과 감정의 다양한 결을 입체적으로 풀어내며 깊은 인상을 남겼다. 또 투어의 피날레를 장식한 서울 공연에서는 보다 더 열정적인 분위기로 호응을 이끌어냈다. 공연장을 가득 채운 팬들 역시 민수의 무대에 뜨겁게 화답하며 이번 투어를 의미 있게 마무리했다.

민수는 지난 2016년 '제27회 유재하 음악경연대회'에서 동상을 수상했으며, 2018년 싱글 앨범 '생일 노래'로 데뷔했다. 이후 '민수는 혼란스럽다', 'Me, Stranger(미, 스트레인저)', '100번째 같은 말' 등으로 사랑을 받았고, '환승연애4', '소년 소녀 연애하다' 등 다양한 OST에 참여하며 대중성과 음악성을 동시에 넓혀가고 있다.

민수는 앞으로도 활발한 앨범 발매와 공연 활동을 이어간다. 오는 12일에는 춘천에서 열리는 '상상실현 페스티벌' 무대에 올라 관객들과 만날 예정이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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