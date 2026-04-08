배우 정가람이 촬영 7년 만에 개봉하게 된 설레는 마음을 전했다.

지난 3일 개봉한 영화 끝장수사는 촌구석으로 좌천된 형사 재혁(배성우)과 재벌 3세 출신 신입 형사 중호(정가람)가 살인사건의 진범을 잡기 위해 펼치는 수사극이다. 2019년 촬영을 마쳤지만 이듬해 주연인 배성우의 음주운전 논란으로 개봉이 미뤄지며 약 7년 만에 관객과 만나게 됐다.

정가람은 8일 “입대 직후 기사를 통해 알게 됐다. 아쉬움이 있었던 것도 사실이지만 내가 할 수 있는 일이 아니라고 생각했다”며 “괜히 연락을 드리면 더 미안해하실 것 같아서 일부러 연락하지 않았다. 오랜만에 영화로 찾아뵐 수 있어 설레고 기쁘다. 20대의 뜨거운 에너지가 담긴 선물 같은 작품”이라고 말했다.

중호라는 독특한 캐릭터를 맡아 열연했다. 재벌가 자제이자 네티즌과의 내기로 경찰이 된 인플루언서라는 설정은 촬영 당시에도 무척 신선했다. 정가람은 대본을 처음 받았을 때 수사 과정의 재미와 악역 없는 인간적인 서사에 매료됐다.

정가람은 “실제 성격은 부끄러움도 많고 튀는 것을 선호하지 않는다. 그래서 중호의 거침없이 당당하게 말하는 패기 있는 삶을 영화 속에서나마 즐겁게 경험했다”라고 말했다. 특히 “경찰서 회의 중 상관들이 하는 이야기를 듣고 ‘말이 안 된다’면서 할 말을 다 하는 장면에서 시원함을 느꼈다. 나이가 들수록 하고 싶은 말을 다 하기가 쉽지 않다. 자칫 무례해 보일 수 있는 캐릭터지만 사건에 임하는 진지한 태도를 통해 시청자의 호감을 얻고자 노력했다”고 설명했다.

이번 영화에서 눈에 띄는 것 중 하나는 정가람의 액션이다. 브라질 무술인 카포에라를 소화하기 위해 5개월 가까이 구슬땀을 흘렸다. 리듬을 타며 다리를 뻗는 동작이 쉽지 않아 심장이 터질 듯한 훈련을 견뎠고, 그 과정에서 몸무게가 5㎏이나 빠졌다. 정가람은 “단순히 혼자 하는 동작이 아니라 상대와 합을 맞춰야 해서 더 어려웠다”라고 회상했다. 재혁 역의 배성우와 티격태격하다가 개싸움으로 번지는 액션 장면은 관객의 웃음을 자아낸다.

현장에서 베테랑 선배들의 연기를 구경하는 것만으로도 큰 공부가 됐다. 즉석에서 아이디어를 내어 장면을 풍성하게 만드는 역량에 감탄했다. 그는 “20대에는 뭘 해도 열심히 해야겠다는 에너지가 많았다. 30대가 된 지금은 열심히 해도 그다음은 알 수 없는 일이고, 무조건 잘될 수 있는 것도 아니라는 생각이 생겼다. 내려놓으면서 최선을 다하자는 마음을 먹고 있다”며 “어떤 작품이든 작게라도 역할을 했다는 것 자체가 되게 감사하더라. 큰 역할, 작은 역할을 떠나 내가 하고 싶은 일을 하고 있다는 것에 감사하다”라고 말했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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