라이엇, 2XKO 신규 챔피언 ‘아칼리’ 출시…‘황혼의 장막’ 보유

라이엇 게임즈가 ‘리그 오브 레전드(LoL)’ IP 기반으로 개발한 2대2 태그형 무료 대전 격투 게임 ‘2XKO(투엑스케이오)’의 13번째 신규 챔피언 ‘아칼리’를 8일 출시했다.

2XKO는 라이엇 게임즈가 지난 1월 출시한 격투 게임으로 ▲아리 ▲블리츠크랭크 ▲바이 ▲다리우스 ▲케이틀린 등 LoL 주요 챔피언을 장르에 맞게 재해석해 선보이고 있다. 2026년에는 시즌 1을 기점으로 총 세 개의 시즌을 운영하며 기존 로드맵에 따라 여섯 개의 신규 챔피언과 배틀패스 등 다양한 콘텐츠를 순차적으로 도입할 계획이다.

신규 챔피언 아칼리는 현재까지 출시된 2XKO 챔피언 중 가장 빠른 이동 속도를 보유한 돌격형 챔피언이다. 낮은 체력을 보완할 수 있는 높은 기동성을 바탕으로 단검을 활용해 빠르게 거리를 좁히며 상대를 압박하는 것이 특징이다.

아칼리의 대표 스킬인 ‘황혼의 장막’은 연막 안에서 상대 챔피언을 통과할 수 있고 모든 지상 필살기가 강화되어 변칙적인 스킬 연계가 가능하다. 이 외에도 상대를 관통해 공중에서 내려찍는 궁극기 ‘칠야의 승천’, 챔피언에게 돌진해 피해를 주는 ‘무결처형’ 등 다양한 기술을 활용한다. 플레이어는 오늘부터 무료로 신규 챔피언 아칼리를 PC방에서 플레이할 수 있다.

기기 한 대로 두 명의 플레이어가 팀을 이뤄 즐길 수 있는 ‘로컬 2인 플레이 모드’도 도입한다. 해당 모드는 랭크 게임을 제외한 캐주얼 모드에서 이용할 수 있으며, 플레이어는 승패와 관계없이 ▲계정 경험치 ▲보너스 크레딧(두 배) ▲진척도 ▲챔피언 숙련도 등을 획득할 수 있다.

이 외에도 라이엇 게임즈는 크리에이터가 주최하는 ‘2XKO 커뮤니티 대회(2XKO Community Events)’를 지원하는 등 격투 게임 지역 대회 활성화를 위한 지원책을 강화한다. 이 대회는 전 세계 2XKO 플레이어라면 누구나 참여할 수 있으며, 참가자에게 ▲3000 크레딧 ▲캐주얼 정장 아바타 의상 등을 지급한다. 또한 우승자에게는 ▲‘2026 지역의 전설’ 플레이어 칭호를 제공할 계획이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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