손흥민, 길었던 침묵 끊고 드디어 쾅! 북중미 챔피언십서 시즌 마수걸이 필드골…LAFC 3-0 완승

사진=AP/뉴시스

손흥민(LAFC)이 올 시즌 필드골을 신고하며 팀 승리를 이끌었다.

LAFC는 8일 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 스타디움에서 끝난 2026시즌 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 8강 1차전 홈 경기에서 크루스 아술(멕시코)을 3-0으로 꺾었다. 승리로 우위를 점했다. 오는 15일 오전 10시에 열리는 크루스 아술과 2차전에서 2점 차로 패배해도 4강 티켓을 거머쥘 수 있다.

손흥민의 발끝이 빛났다. 4-2-3-1 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전했다. ‘원샷원킬’이었다. 전반 30분 시도한 첫 슈팅을 바로 골문에 꽂아넣었다. 역습 상황에서 마티외 슈아니에르가 오른쪽 측면에서 건넨 크로스를 문전으로 쇄도하던 손흥민이 받아 왼발로 마무리했다.

긴 침묵의 시간을 끊어냈다. 지난 2월 레알 에스파냐(온두라스)와 챔피언스컵 1라운드 1차전 페널티킥 득점이 마지막이었다. 필드골은 감감무소식이었으나, 흐름을 끊고 마침내 시즌 1호 마수걸이 필드골을 신고했다. 올 시즌 공식전 공격포인트를 2골 11도움으로 늘렸다.

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손흥민의 득점으로 기세를 잡은 LAFC는 질주했다. 전반 39분 역습 상황에서 오른쪽 측면으로 쇄도한 마르티네스가 파고들며 왼발 슈팅으로 추가골을 신고했다. 흐름을 그대로 후반까지 이어갔다. 마르티네스는 후반 13분 멀티골을 터뜨렸다. 이번에도 손흥민의 움직임이 빛났다. 후방에서 손흥민이 전방으로 패스를 찔렀다. 공은 상대 선수의 몸에 맞고 살짝 굴절됐으나 마르티네스에게 연결됐다. 그는 페널티지역 정면을 파고든 뒤 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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