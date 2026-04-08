“트랙 위의 핫걸” 나띠, 금색 체인+퍼 재킷으로 완성한 파격 ‘스트릿 글램 룩’ [스타★샷]

스트릿 글램 룩을 입은 나띠. 출처=나띠 인스타그램

나띠가 독보적인 아우라와 매력을 드러냈다.

8일 키스 오브 라이프(KISS OF LIFE)의 멤버 나띠가 자신의 인스타그램 계정에 스트릿 글램 룩을 완벽히 소화한 사진들을 올렸다.

블랙 톱 위에 골드 체인을 여러 겹 레이어드해 화려함을 극대화하고 그 위에 은은하게 빛나는 매시(mesh) 소재를 덧입어 관능적이고 럭셔리한 분위기를 연출했다. 풍성한 퍼지 재킷은 그린과 블랙 컬러가 섞인 페이크 퍼로, 볼륨감이 큰 아우터가 하체가 길어 보이는 효과를 주면서 힙하고 강렬한 이미지를 완성했다.

또 짧은 데님 팬츠 아래 네온 옐로우 컬러 레이스 쇼츠를 받쳐 입어 확실한 컬러 포인트를 줬다. 전체적인 룩의 마무리로 청키한 브라운 컬러 롱 부츠를 선택해 투박한 디자인의 신발이 화려한 상·하의 에너지를 안정적으로 잡아 줬다. 다양한 소재와 과감한 컬러 매치가 돋보이는 패션이다.

한편, 나띠가 속해 있는 그룹 키스 오브 라이프는 지난 6일 새 싱글 앨범 ‘Who is she’를 발매했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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