클랭 룰러, 5인조 완전체로 6월 첫 내한 공연…싱어송라이터 민수 게스트 확정

일본의 차세대 음악 신을 이끄는 5인조 밴드 클랭 룰러(Klang Ruler)가 완전체로 한국을 찾는다.

8일 라이브 엔터테인먼트 브랜드 리벳(LIVET)에 따르면 클랭 룰러는 오는 6월 27일 서울 현대카드 언더스테이지에서 첫 내한 공연 ‘Klang Ruler 2026 「Magnet+TOUR」 in Seoul(클랭 룰러 2026 「마그넷+투어」 인 서울)’을 개최하고 국내 팬들과 만난다.

특히 이번 첫 내한 공연에는 독창적인 음색과 세련된 감성으로 사랑받는 싱어송라이터 민수가 게스트로 합류해 지원사격에 나선다. 개성 넘치는 활동으로 확고한 팬덤을 보유한 민수와 클랭 룰러의 만남은, 특별한 케미스트리를 예고하며 공연에 대한 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.

2015년 보컬이자 천재 트랙 메이커로 알려진 욘키(yonkey)를 중심으로 결성된 클랭 룰러는 향수를 자극하는 복고풍 사운드에 현대적인 감각을 입힌 ‘뉴에이지 팝 뮤직’을 지향한다. 특히 욘키는 글로벌 히트곡인 새로운 학교 리더즈의 ‘オトナブルー(오토나블루)’와 ‘Tokyo Calling(도쿄 콜링)’ 등을 프로듀싱하며 이미 탁월한 음악적 역량을 입증한 바 있다.

이들은 2021년 블랙 비스킷의 명곡을 재해석한 ‘타이밍(~Timing~)’ 커버 곡으로 틱톡(TikTok) 주간 차트 5주 연속 1위, 스트리밍 20억 회 재생이라는 대기록을 세우며 MZ세대의 아이콘으로 떠올랐다. 이후 애니메이션 ‘트릴리온 게임’의 엔딩 테마 ‘Unbelievable(언블리버블)’과 정식 발매 전부터 SNS 1,000만 뷰를 기록한 ‘Teenage Blue(틴에이지 블루)’ 등을 잇달아 히트시키며 대세 밴드로서의 입지를 굳혔다.

클랭 룰러는 오는 6월부터 밴드 사상 최대 규모인 일본 전국 17개 지역 라이브하우스 투어에 돌입하며 본격적인 열풍을 예고하고 있다. 시대를 넘나드는 사운드와 폭발적인 라이브 퍼포먼스를 예고한 클랭 룰러가 서울 무대에서 어떤 에너지를 선보일지 벌써부터 팬들의 기대가 뜨겁다.

클랭 룰러의 내한 공연 티켓 예매는 오는 15일 오후 8시부터 멜론 티켓을 통해 단독 진행된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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