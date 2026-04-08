크로스플랫폼 완성한 ‘일곱 개의 대죄:오리진’…성과 검증 본격화

일곱 개의 대죄:오리진 대표 이미지. 넷마블 제공

넷마블의 신작 일곱 개의 대죄:오리진이 본격적인 성과 검증대에 올랐다. 콘솔·PC·모바일 멀티플랫폼 전략에 나선 가운데 초반 흥행 흐름을 지속 이어갈 수 있을지 관심이 모인다.

8일 소니 인터랙티브 엔터테인먼트에 따르면 올해 3월 플레이스테이션 스토어 게임 다운로드 순위에서 일곱 개의 대죄:오리진이 무료 게임 부문에서 북미와 유럽 시장을 동시에 석권했다. 포트나이트, 로블록스, 콜 오브 듀티: 워존 등 쟁쟁한 글로벌 인기 타이틀을 제치고 양대 지역 1위에 오르는 성과를 거뒀다.

일곱 개의 대죄:오리진은 콘솔과 PC 버전 선공개 이후 지난달 24일 모바일 버전까지 정식 출시되면서 마침내 전 플랫폼을 아우르는 크로스플랫폼 서비스를 완성했다. 하나의 계정으로 플랫폼 간 플레이가 가능해졌고, 모바일 환경에 맞춘 UI까지 별도로 적용되면서 접근성과 편의성을 동시에 잡았다는 평가다.

이번 신작은 글로벌 누적 판매량 5500만부를 기록한 인기 만화 일곱 개의 대죄 지식재산권(IP)를 기반으로 한 오픈월드 액션 RPG다. 원작의 탄탄한 세계관을 바탕으로 하면서도 멀티버스 설정을 도입해 게임만의 독자적인 서사를 구축했다는 점이 특징이다. 단순히 기존 팬층에 의존하기보다 새로운 이야기를 통해 신규 이용자까지 끌어들이겠다는 전략이 엿보인다.

일곱 개의 대죄:오리진 모바일 플레이 화면. 신정원 기자

일곱 개의 대죄:오리진 모바일 플레이 화면. 신정원 기자

게임의 시간대는 원작 종료 이후 3년 뒤이자 후속 묵시록의 4기사가 출발되기 이전이다. 이야기의 중심에는 멜리오다스와 엘리자베스의 아들인 트리스탄이 자리한다. 그는 우연히 별의 서를 손에 넣고, 이로 인해 과거와 미래가 뒤섞이는 혼란이 발생한다. 이 사건을 계기로 트리스탄 일행은 브리타니아 전역을 탐험하며 새로운 사건들을 마주하게 된다.

이러한 서사 구조는 원작 팬과 신규 이용자 모두를 고려한 설계다. 원작의 핵심 설정과 인물 관계를 자연스럽게 이어받으면서도 새로운 사건 중심으로 이야기를 전개해 진입 장벽을 낮췄다. 실제로 게임 내 대사와 연출만으로도 세계관을 자연스럽게 파악할 수 있도록 설계되어 있어 IP에 대한 사전 지식이 없어도 몰입하는 데 큰 어려움이 없다. 동시에 원작 팬들에게는 익숙한 캐릭터와 세계가 확장된 형태로 제공되며 또 다른 재미를 준다.

그래픽은 게임의 강점 중 하나로 꼽힌다. 카툰 렌더링 기술을 한층 발전시켜 애니메이션에 가까운 비주얼을 구현했다. 캐릭터의 표정과 움직임은 물론 의상 디테일까지 세밀하게 표현돼 원작의 감성을 충실히 살렸다. 특히 왕국의 장대한 분위기, 숲이 주는 신비로운 분위기는 색감과 질감 표현에서 높은 완성도를 보여준다. 단순히 애니풍 그래픽을 넘어 실제 애니메이션을 플레이하는 듯한 경험을 제공한다는 점에서 눈길을 사로잡는다.

오픈월드 구성 역시 비교적 탄탄하다. 넓은 필드 곳곳에는 다양한 서브 퀘스트와 탐험 요소가 배치돼 있으며, 이동 과정에서 퍼즐 요소도 자연스럽게 녹아 있다. 단순한 전투 반복이 아니라 탐험 자체에서 재미를 찾을 수 있도록 설계된 점이 눈에 띈다. 여기에 무기 뽑기 시스템을 과감히 제외한 것도 긍정적인 반응을 얻고 있다. 일부를 제외한 대부분의 장비는 모험을 통해 획득한 재료로 직접 제작할 수 있어 탐험의 가치를 높인다.

일곱 개의 대죄:오리진 모바일 플레이 화면. 신정원 기자

일곱 개의 대죄:오리진 모바일 플레이 화면. 신정원 기자

무료 플레이 구조 역시 흥행에 힘을 보태고 있다. 기본적으로 무료로 즐길 수 있으며 캐릭터 소환이나 패키지 구매 등 선택적 과금 요소가 존재하는 방식이다. 이러한 구조는 진입 장벽을 낮추는 동시에 이용자 풀을 빠르게 확장하는 데 유리하게 작용한다.

실제 성과도 나쁘지 않다. 콘솔과 PC 버전 공개 이후 프랑스 등 일부 지역에서 1위를 기록하며 가능성을 입증했고, 모바일 사전 다운로드 단계에서도 한국, 일본, 미국, 대만 등 주요 시장에서 애플 앱스토어 인기 1위를 차지했다. 초반 흥행 분위기는 분명 긍정적이다.

다만 장기적인 성과 여부는 향후 운영에 달려 있다. 앞서 공개된 버전에서 일부 최적화 문제와 UI 불편에 대한 지적이 있었던 만큼 빠른 개선과 안정적인 운영이 중요한 과제로 남아 있다. 특히 크로스플랫폼 게임 특성상 각 기기 환경에 맞는 최적화가 지속적으로 이루어져야 이용자 이탈을 막을 수 있다.

이 같은 과제를 해결하기 위해 넷마블은 이용자 피드백을 반영한 시스템 조정에 나서고 있다. 성장 미션에서 생활 콘텐츠 수행 횟수가 과도하게 요구되며 부담으로 작용한다는 점을 확인하고 이를 완화하기로 했다. 또한 보스 도전 및 던전 공략 시 마지막 클리어 시점의 체력이 유지되던 구조를 개선해, 주요 전투 콘텐츠 입장 시마다 체력이 100%로 회복되도록 변경했다. 이를 통해 여신상, 모닥불, 요리, 회복 스킬 등을 활용해 체력을 보충해야 했던 번거로운 준비 과정을 줄였다. 이외에도 신규 콘텐츠 추가와 네트워크 안정성 강화, 크래시 현상 개선 등 다양한 보완 작업을 함께 진행하고 있다. 이용자 피드백을 반영한 개선이 본격화된 만큼 초반 흥행 기세를 장기적인 성과로 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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