듀오, 전속모델 하석진 목소리로 통화 연결음 전격 교체

사진=듀오

결혼정보회사 듀오(대표 박수경)가 전속 모델 하석진의 목소리를 활용한 새로운 전화 연결음을 도입하며 고객 경험 강화에 나섰다고 9일 밝혔다.

듀오 대표번호로 전화를 걸면 “안녕하세요, 대한민국 대표 결혼정보회사 듀오 모델 하석진입니다. 듀오는 회원 한 분 한 분의 행복한 만남을 위해 최선을 다하고 있습니다”라는 안내 멘트가 송출된다. 이번 연결음 도입으로 단순 안내를 넘어 상담 대기 시간을 보다 편안하고 친근하게 만들고자 했다는 것이 업체 측 설명이다.

하석진과 이시원은 연예계에서 ‘브레인 스타’로 꼽히며 지적이고 세련된 이미지로 대중에게 높은 호감을 얻고 있다. 두 사람은 2025년 하반기부터 듀오 전속 모델로 활동하며 브랜드 신뢰도 제고에도 기여하고 있다.

하석진은 한양대 기계공학과 출신으로 드라마 《여행을 대신해 드립니다》와 예능 《구해줘 홈즈》를 통해 따뜻하면서도 재치 있는 매력을 선보였다. 이시원 역시 서울대 경영학 학사와 인류학 석사 출신으로, 10여 건의 특허를 보유한 발명가이자 배우로 활동하며 다양한 콘텐츠에서 지적 통찰력을 입증한 바 있다.

듀오 관계자는 “상담 문의가 많은 업종 특성상, 전화를 기다리는 고객들이 보다 편안하게 첫인상을 느낄 수 있도록 기획했다”며 “하석진의 안정감 있는 목소리가 자연스럽게 고객들에게 전달되기를 기대한다”고 말했다.

한편 듀오는 서울 본사를 비롯해 전국 12개 지사에서 운영되고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@segye.com

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