하루, 인생 첫 실내 동물원…“우와앙” 눈웃음+옹알이 폭발

배우 심형탁의 아들 하루가 오리를 향한 반가움을 눈웃음과 옹알이로 터뜨리며 귀여움을 자아낸다.

8일 오후 방송되는 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서는 ‘무럭무럭 한 뼘 더 자란 하루’편으로 꾸며져, 하루가 생애 처음으로 실내 동물원에 방문하는 모습이 전파를 탄다.

하루는 노랑 옷에 노랑 오리핀을 꽂고 ‘하루 오리’로 변신해 시선을 사로잡는다. 하루는 사막여우와 토끼로도 깜짝 변신하며 다양한 동물 착장을 찰떡같이 소화해 ‘변신의 귀재’ 면모를 뽐낸다.

하루는 오리를 보자 “우와앙~”이라고 샤우팅한다. 최애를 만난 듯 발을 동동 구르며 앙증맞은 손가락으로 오리를 가리킨 하루는 직접 오리 먹이를 먹여 아빠 심형탁의 눈을 휘둥그레지게 한다. 자그마한 손 위에 사료를 두고 손을 오리에게 뻗어 먹이주기에 성공한 것. 용감하게 오리에게 먹이 주기를 성공한 하루는 사방에서 오리가 몰려오자 반달 눈웃음을 지으며 옹알이를 쏟아내 귀여움을 자아낸다.

특히 “오! 리!”라며 또렷한 ‘리’ 발음을 선보여 심형탁을 화들짝 놀라게 한다. 랄랄은 말문이 당장이라도 트일 듯한 하루에 “하루야 이모라고 해봐, 이모!”라고 애절하게 외쳐 웃음을 자아낸다.

그런가 하면 흔들다리 위에서 하루의 용감함이 폭발한다. 하루는 “댜!”라는 힘찬 기합과 함께 성큼성큼 다리 위를 폭풍 전진한다. 다리 아래로 보이는 동물들을 발견한 하루는 “어쯔! 으하~”라며 옹알이 샤우팅으로 반가움을 드러낸다. 이처럼 하루는 오리를 시작으로 핀치, 왈라비 등 처음 만나는 동물들에게 거침없이 다가가며 친화력을 발산해 동물원의 인싸로 떠올랐다는 후문이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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