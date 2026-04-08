몬길:스타 다이브, 온라인 쇼케이스 개최…특별 보상 제공

몬길:스타 다이브가 온라인 쇼케이스를 통해 글로벌 이벤트와 새로운 정보 등을 소개한다.

넷마블은 개발 중인 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 ‘몬길:스타 다이브’(개발사 넷마블몬스터)의 온라인 쇼케이스를 8일 오후 6시부터 진행한다고 밝혔다.

이번 쇼케이스는 몬길:스타 다이브 공식 유튜브 채널을 통해 누구나 시청할 수 있으며, 한국어·영어·일본어 3개 언어로 동시 진행된다. 넷마블몬스터 이동조 PD와 넷마블 강동기 사업부장 등 다양한 출연진이 등장해 이용자들의 궁금증을 해소할 예정이다.

구체적으로 몬길:스타 다이브의 주 무대인 세계관 벨라나를 비롯해 몬스터 테이밍, 전투 시스템 등 핵심 인게임 콘텐츠를 소개한다. 글로벌 온·오프라인 이벤트 계획과 함께 처음 공개되는 신규 영상과 정보도 확인할 수 있다. 마지막으로 쇼케이스 시청자를 위한 특별 보상도 마련했다.

몬길:스타 다이브는 2013년 출시 후 큰 사랑을 받으며 모바일 수집형 RPG 장르의 대중화를 이끈 ‘몬스터 길들이기’의 후속작으로, 언리얼 엔진5 기반의 고품질 캐릭터와 스토리 연출, 3인 파티 기반 실시간 태그 플레이와 박진감 넘치는 전투 액션, 몬스터를 포획·수집·합성하는 몬스터 컬렉팅 시스템이 특징이다.

넷마블은 몬길:스타 다이브의 4월15일 글로벌 정식 출시에 앞서 사전등록을 진행 중이다. 브랜드 사이트에서 휴대폰 번호 등록 시 수인족 힐러 캐릭터 프란시스를 획득할 수 있으며, 구글 플레이스토어 및 애플 앱스토어 사전등록 참여 시 약속의 나침반 10개 등 주요 인게임 재화를 포함한 다양한 보상이 제공된다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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