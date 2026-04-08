‘1부투어 승강전’ PBA 큐스쿨 1라운드 종료…총 30명 2라운드 진출

사진=PBA 제공

프로당구 1부투어 승강전 ‘2026 PBA 큐스쿨(Q-School)’ 1라운드가 마무리됐다.

프로당구협회(PBA·총재 윤영달)는 “지난 5일부터 3일간 경기도 고양시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 열린 ‘2026 PBA 큐스쿨(Q-School)’ 1라운드가 마무리, 총 30명이 2라운드에 진출했다”고 8일 밝혔다.

이번 큐스쿨 1라운드에는 드림투어(2부) 랭킹 25위부터 120위 선수 중 68명이 참가했다. 대회 첫날인 5일에는 김동현4가 전체 1위를 차지한 가운데 조화우 윤성수 지광준 임동은 박광열 김정호 김군호 최정훈까지 총 8명이 2라운드 진출을 확정했다.

이어진 6일에는 김병섭 김광진 윤준혁 송규범 백찬현 이관희 한규식 조신연이 2라운드 진출 티켓을 따냈으며, 대회 마지막날인 7일에는 서대현 김규준 장성훈 황지원 강재혁 최연길 전재형이 2라운드 무대를 밟았다. 또한 윤용제 김정훈2 오영제 김도균 윤영환 이찬형은 추가 선발로 2라운드 진출자 명단에 이름을 올렸다.

2라운드 진출 선수는 오는 13일부터 3일간 열리는 큐스쿨 2라운드에 나선다. 2라운드에는 황득희(에스와이) 한지승(웰컴저축은행) 등 1부투어 하위 50% 선수들이 출전해 격전을 벌인다. 2라운드를 통과하는 선수에겐 2026-27시즌 1부투어 선수 자격이 주어진다.

한편 큐스쿨 2라운드 개최 전날인 12일에는 LPBA 선수 선발전인 ‘2026 LPBA 트라이아웃’이 열린다. 이번 LPBA 트라이아웃은 총 38명의 선수가 참가, 총 3번의 토너먼트를 통해 합산 순위를 기준으로 경기 내용 전반을 종합 평가하여 선수를 선발한다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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