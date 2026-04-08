“다 벗고 잽니다” 김사랑, 20년째 미스코리아 몸매 유지하는 ‘독한’ 습관

김사랑이 몸무게를 재는 방법과 이유를 설명하고 있다. 출처=유튜브 채널 ‘김사랑’ 영상 캡처

배우 김사랑이 몸매를 유지하는 비법을 전수했다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘김사랑'에는 ‘자기 관리 끝판왕 김사랑의 동안 유지 비결 6가지 루틴’이라는 제목의 영상이 공개됐다.

김사랑은 “오랜만에 인사를 드리는데 살도 찌고 집도 신경을 못 쓴 것 같아 정리했다”며 직접 실천 중인 아침 루틴을 소개했다.

김사랑은 “내가 아침에 눈을 뜨자마자 제일 먼저 하는 건 복근 운동이다. 이 운동을 하면 몸을 깨우는 느낌이 들고 오히려 힘이 생긴다”고 전했다. 이어 “정확한 몸무게를 위해 싹 다 벗고 잰다”며 “평소보다 체중이 더 나가면 아무래도 덜 먹게 된다”고 했다.



김사랑은 “매일매일 재면서 긴장감을 가지려 한다. 몸무게를 재면 입맛이 떨어지게 된다”고 설명했다.



김사랑은 2000년 미스코리아 진으로 선발되며 연예계에 데뷔했다. 2001년 MBC TV 드라마 ‘어쩌면 좋아’를 통해 연기를 시작했다. 드라마 ‘왕과 나’(2007~2008) ‘시크릿 가든’(2010~2011) ‘복수해라’(2020~2021) 등에 출연했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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