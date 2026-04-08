준비는 끝났다…넥스지, ‘음츠크’ 타고 세계로

보이그룹 NEXZ(넥스지)가 신보 기대감을 솟구치게 하는 콘텐츠를 선보였다.

NEXZ는 오는 27일 싱글 2집 'Mmchk'(음츠크)를 발매한다. 지난 6일 공식 SNS 채널에 게재한 트레일러 영상으로 컴백 소식을 알린 이들은 7일 오후 신보 온라인 커버 이미지, 8일 0시 타임테이블 영상을 공개하고 호기심을 증폭시켰다.

싱글 2집 온라인 커버 이미지는 'Mmchk'를 입가에 묻힌 채 환하게 짓는 미소를 포착했다. 앞서 선보인 트레일러 영상 속 언급된 '바른 자세, 조용한 식사, 품위 있는 태도'와는 반대되는 자유롭고 쾌활한 무드가 시선을 붙잡는다. 타임테이블 영상은 인기척을 내며 만반의 준비를 하는 인물 주변으로 축포가 터지듯 신보 발매 전후 일정이 베일을 벗었다. 이에 따르면 NEXZ는 8일 포토, 9일~10일, 13일 비디오, 14일~15일 포토, 16일~17일, 20일~26일 비디오를 순차 오픈한다.

티징 콘텐츠와 더불어 각종 오프라인 이벤트도 예고됐다. 컴백 하루 전 4월 26일 오후 1시에는 <"Mmchk" : The Pre-Listening Party>("음츠크" : 더 프리-리스닝 파티)를 진행하고, 앨범 발매 당일인 27일 오후 8시에는 컴백 쇼케이스 <NEXZ COMEBACK SHOWCASE 'Mmchk'>를 열고 팬들과 특별한 추억을 쌓는다. 이어 5월 4일 타이베이, 6월 6일 홍콩, 7월 4일 방콕에서 <NEXZ GLOBAL SHOWCASE EVENT>(넥스지 글로벌 쇼케이스 이벤트)를 개최하며 추가 공연 지역을 발표할 예정이다.

싱글 2집 'Mmchk'는 2025년 10월 미니 앨범 'Beat-Boxer'(비트복서) 이후 약 6개월 만의 컴백작으로써 넥스지의 상승 기세를 견인할 것으로 기대를 모은다. 에너지를 전력으로 쏟으며 매 무대 강렬한 퍼포먼스를 펼치는 NEXZ 일곱 멤버가 범상치 않은 바이브의 'Mmchk'로 2026년 거침없는 도약에 나선다.

'JYP 글로벌 기대주' NEXZ와 함께 자유로움을 만끽할 싱글 2집 'Mmchk'는 4월 27일(월) 오후 6시 정식 발매된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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