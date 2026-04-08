하트시그널5, 윤종신X이상민X김이나X로이킴X츠키 5MC 첫 스틸 공개

채널A ‘하트시그널5’가 연예인 예측단 윤종신-이상민-김이나-로이킴-츠키의 케미가 폭발한 현장 스틸을 공개했다.

오는 14일 첫 방송되는 하트시그널5는 무한한 ‘썸’을 탈 수 있는 공간인 시그널 하우스에 모인 청춘남녀들의 심리를 연예인 예측단들이 관찰, 분석하며 최종 커플을 추리하는 리얼 연애 예능 프로그램이다. 이와 관련해 제작진은 연예인 예측단 5인의 찐텐이 담긴 현장 스틸을 선보여 본방송에 대한 기대감을 수직 상승시켰다.

이번 스틸에서 연예인 예측단은 새롭게 꾸며진 시그널 컴퍼니 사무실에서 ‘썸 추리’에 나선 모습이다. 특히 예측단의 사무실이 전보다 더욱 전문적인 분위기가 풍기고 있어 눈길을 끈다. 썸 연구소처럼 책상과 컴퓨터가 놓여 있으며, 회의를 위한 공간인 소파가 마련돼 있는데 5인의 예측단은 옹기종기 모여앉아 새로운 입주자들의 썸에 대해 열띤 토론을 나누는 듯하다. 원조 예측단 윤종신-이상민은 프로 과몰입러답게 턱을 괴거나 모니터를 응시하며 진지한 표정을 짓고 있고, 썸 큐레이터 김이나는 여유롭게 웃거나 생각에 잠긴 표정이다.

반면 뉴 예측단 로이킴과 츠키는 입주자들의 썸을 응원하는 듯, 두 손을 모으고 기도하는 포즈를 취하거나 두 손을 활짝 들어 환히 웃어 밝은 에너지를 불어넣는다. 이렇게 연예인 예측단 5인의 찐텐 리액션을 끌어낸 새로운 입주자들의 정체와 러브라인이 어떠할지에 벌써부터 궁금증이 솟구친다.

제작진은 “스튜디오가 시그널 컴퍼니라는 사무실을 콘셉트로 꾸며져 기존 시즌과 180도 다른 분위기다. 이곳에서 새로운 마음가짐으로 입주자들의 썸을 추리해나갈 연예인 예측단 5인의 케미와 활약상을 많이 기대해주시길 바란다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]