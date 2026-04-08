허리 통증 반복된다면 척추전방전위증 주의… 척추분리증·허리디스크 감별은

허리 통증은 누구나 한 번쯤 겪을 만큼 흔하지만, 통증의 원인을 단순 근육통이나 허리디스크로만 생각하고 넘기는 경우가 적잖다. 그러나 서 있거나 걸을 때 허리가 흔들리는 듯한 불안정감이 느껴지고, 자세를 바꿀 때 통증이 심해지거나 다리 저림과 근력 저하까지 동반된다면 척추의 구조적 문제를 의심해볼 필요가 있다. 그중 대표적인 질환이 척추전방전위증이다.

척추는 우리 몸의 중심축으로, 머리의 무게를 지탱하고 몸의 균형을 유지하는 동시에 척수를 보호하는 중요한 역할을 한다. 뼈와 디스크, 관절, 인대, 근육이 유기적으로 맞물려 안정성을 유지하는 구조다. 그런데 여러 원인으로 인해 척추뼈의 정렬이 틀어지고 위쪽 척추뼈가 아래쪽보다 앞으로 밀려나면 척추전방전위증이 발생한다. 이는 단순 통증이 아니라 척추 배열 자체가 무너지는 구조적 이상이다.

이 질환은 주로 하부 요추에서 발생하며 퇴행성 변화가 주요 원인이다. 나이가 들수록 디스크 높이가 낮아지고 관절과 인대가 느슨해지면서 척추를 지지하는 힘이 약해지고, 이 과정에서 척추가 앞으로 밀려난다. 특히 중장년층 여성은 근육량 감소와 호르몬 변화로 발병 위험이 높다. 척추분리증이 전방전위증으로 이어지는 경우도 많다. 척추뼈 뒤쪽 연결 부위가 손상된 상태로, 초기에는 증상이 뚜렷하지 않지만 시간이 지나며 지지력이 약해져 전방전위증으로 진행할 수 있다.

서울바른세상병원 신경외과 전문의 배장호 원장에 따르면 문제는 허리디스크나 척추관 협착증과 증상이 비슷해 혼동되기 쉽다는 점이다.

그는 "허리 통증과 함께 엉치 통증, 다리 저림, 감각 이상, 근력 저하가 나타나고 오래 서 있거나 걸을 때 심해지는 특징이 있다. 허리를 뒤로 젖힐 때 통증이 심해지거나 걸을 때 불안정한 느낌, 계단을 내려갈 때 불편감이 커지는 것도 특징"이라고 말한다.

이어 "허리디스크는 디스크 탈출로 신경을 압박하는 질환이고, 척추관 협착증은 척추관이 좁아져 신경을 누르는 질환이다. 반면 척추전방전위증은 척추뼈 배열 자체가 어긋난 것이 원인이므로 정확한 구분이 중요하다"고 설명했다.

진단은 X-ray로 척추 배열을 확인하는 것부터 시작하며, 신경 압박이나 연부조직 상태 확인을 위해 MRI가 필요할 수 있다. 경우에 따라 CT나 근전도 검사가 추가된다. 진단은 X-ray로 척추 배열을 확인하는 것부터 시작하며, 신경 압박이나 연부조직 상태 확인을 위해 MRI가 필요할 수 있다. 경우에 따라 CT나 근전도 검사가 추가된다.

배장호 원장은 “척추전방전위증은 척추 정렬이 무너지면서 발생하는 구조적 질환으로, 단순 디스크로 오인해 치료 시기를 놓치는 경우가 많다”며 “허리 불안정감과 다리 저림, 근력 저하가 있다면 정확한 검사가 필요하다”며 “초기에는 보존적 치료로 호전이 가능하지만, 신경 압박이 심한 경우에는 적극적인 치료가 필요하다”며 “평소 바른 자세와 꾸준한 관리가 중요하다”고 강조했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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