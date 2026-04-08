인하대, 전국씨름선수권서 대학교부 단체전 정상…올 시즌 2관왕

사진=대한씨름협회 제공

이성원 감독이 이끄는 인하대(인천광역시)가 7일 충청북도 제천시 제천체육관에서 열린 ‘제80회 전국씨름선수권대회’ 대학교부 단체전 결승에서 동아대(부산광역시)를 4-3으로 제압하며 우승 트로피를 들어 올렸다.

팀간 7전4선승제 및 개인간 3판2선승제로 펼쳐진 가운데 인하대는 앞선 단체전 준결승전에서 한림대(강원특별자치도)를 4-1로 누르고 결승에 진출했다.

인하대는 결승 첫 번째 경기인 경장급(70㎏ 이하)에서 연이은 들배지기를 성공시킨 정박문(인하대)을 앞세워 한 점을 앞서 나갔다. 이후 열린 소장급(75㎏ 이하)과 청장급(85㎏ 이하) 경기에서는 정성재와 김성국(이상 동아대)이 각각 승리를 거두며 1-2로 역전을 내주기도 했다.

이어진 네 번째 용장급(90㎏ 이하) 경기에서는 이송인(인하대학교)이 연이은 덧걸이를 성공시키며 팀 간 전적을 2-2로 맞춰 승부를 원점으로 돌렸다.

다섯 번째 용사급(95㎏ 이하) 경기에서는 동아대가 한 점을 추가하며 다시 3-2로 앞서 나갔다.

사진=대한씨름협회 제공

여섯 번째 역사급(105㎏ 이하) 경기에서는 이기웅(인하대)이 ‘밀어치기’와 뿌려치기를 연달아 성공시키며 3-3 동점을 만들며 흐름을 이어갔다.

승부가 걸린 마지막 판, 장사급(140㎏ 이하) 경기에서 이혁준(인하대)이 연이은 빗장걸이를 성공시키며 최종스코어 4-3으로 팀의 우승을 확정지었다.

이로써 인하대는 올 시즌 대학교부 단체전 두 번째( 우승 트로피를 들어 올렸다.

한편, 같은 날 열린 대학교부 개인전에서는 이용수(울산대)와 박주환(울산대)이 각각 소장급과 용장급에서 우승하며 울산대(울산광역시)가 두 개의 금메달을 획득했다. 또한 김민규(동아대)는 용사급에서 1위를 차지하며 올 시즌 2관왕에 올랐다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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