한국 복귀 후 첫 10K…호탕한 류현진 “이런 날도 한 번씩은 있어야”

사진=한화이글스 제공

“삼진 욕심이요? 전혀 없어요.”

‘괴물’ 류현진(한화)이 위력투를 자랑했다. 7일 인천 SSG전서 시즌 첫 승(6-2)을 신고했다. 6이닝 4피안타(1홈런) 2실점(2자책)으로 막았다. 닥터K 본능이 꿈틀댔다. 10개의 탈삼진을 잡아냈다. 그럼에도 총 투구 수가 100개를 넘기지 않았을 정도(93개)로 효율적이었다. 직구 최고 구속은 146㎞였지만, 류현진표 날카로운 제구가 뒷받침됐기에 가능했다. 류현진은 “삼진 욕심은 전혀 없다”면서도 “이런 날도 한 번씩은 있어야 좋지 않겠느냐”며 호탕한 웃음을 지었다.

실제로 류현진이 한 경기서 두 자릿수 탈삼진을 기록한 건 굉장히 오랜만이다. 국내에선 2012년 10월4일 대전 넥센전(10이닝 12탈삼진) 이후 처음이다. 9이닝으로 한정하면 7월24일 대전 롯데전(9이닝 10탈삼진)이 마지막이었다. 메이저리그(MLB) 시절까지 범위를 넓혀도 2019년 4월27일 피츠버그 파이리츠전(7이닝 10탈삼진) 이후 멈춰있던 시계였다. 류현진은 “넥센전은 기억이 난다. 미국 진출 전 (KBO리그에서 치르는) 마지막 경기였다”고 끄덕였다.

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데뷔시즌을 포함해 두 차례나 200탈삼진을 넘겼던 류현진이다. 2006시즌 204탈삼진, 2012시즌 210탈삼진을 작성했다. 심지어 이날 최고령(39세13일), 최소경기(246경기) 1500탈삼진 기록도 세웠다. 다만, 흐르는 세월 속에서 투구 패턴도 달라졌다. 이제는 힘으로 밀어 붙이기보다는, 맞춰 잡는 모습이 엿보인다. 류현진은 “과거에도 삼진을 잡아야한다고 생각하진 않았다. 당시엔 구속 차를 이용해 삼진을 잡았는데 요즘은 힘들다. 야수를 믿어야겠다”고 말했다.

변하지 않은 존재감. 정작 본인은 아쉬웠던 부분부터 떠오르는 듯했다. 경기 초반 제구가 잘 잡히지 않았다. 1회 선두타자 박성한을 볼넷으로 내보낸 뒤 최정에게 투런포를 허용했다. 류현진은 “감각을 빨리 잡지 못했다. 가운데로 공이 몰렸는데, (최)정이 형이 놓치지 않고 홈런으로 연결하더라”고 돌아봤다. 그러면서 “정이 형은 아직까지도 정말 까다로운 타자”라고 혀를 내둘렀다. 류현진은 과거 한 예능프로그램서 가장 무서운 타자로 최정을 언급한 바 있다.

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인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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