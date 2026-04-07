양준혁, 정치권 진출설 직접 부인…“앞으로 계획 전혀 없어”

사진 = 양준혁 SNS 계정

방송인 겸 전 야구 선수 양준혁이 정치 진출설과 관련해 자신의 입장을 직접 밝혔다.

양준혁은 7일 자신의 SNS를 통해 최근 불거진 정치 캠프 합류설과 관련해 입장을 밝혔다. 그는 이철우 경북지사 예비후보 캠프 참여 보도가 확산된 데 대해 “해명이 필요하다고 판단했다”고 설명했다.

양준혁은 논란의 배경에 대해 “지인의 요청으로 이름 사용을 허락했을 뿐”이라며 “앞으로의 상황을 충분히 고려하지 못한 경솔한 판단이었다”고 덧붙였다. 또한 “이로 인해 오해가 생긴 점에 대해 송구스럽다”며 사과했다.

특히 그는 “현재는 물론 앞으로도 정치에 입문하거나 관련 활동을 할 계획이 전혀 없다”며 정치권 진출 가능성을 일축했다. 이어 “더 이상의 오해가 없기를 바라며, 가정에 충실한 삶을 이어가겠다”고 밝혔다.

앞서 지난달 26일, 이철우 예비후보 측은 양준혁과 씨름선수 출신 이태현을 특별보좌역으로 위촉했다고 발표했다. 당시 양준혁은 해양수산 정책 분야에서 역할을 맡을 예정으로 소개되며 논란이 일었다.

한편, 양준혁은 레전드 야구 선수 출신으로 현재 스포츠 해설가와 방송인 등으로 활발히 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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