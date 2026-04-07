서경석, 한국사 강의 대박…“1급 합격” 후기 쏟아졌다

사진 = 유튜브 채널 ‘그래서경석’

방송인 서경석이 한국사 강사로 변신한 근황으로 눈길을 끌고 있다.

서경석은 최근 자신의 유튜브 채널 ‘그래서경석’을 통해 ‘한국사경석’ 콘텐츠를 선보이고 있다. 해당 강의는 한국사능력검정시험 수험생들 사이에서 입소문을 타며 호평을 얻고 있다.

그는 시험 범위 내 핵심 개념을 짚고 기출 문제를 해설하는 방식으로 강의를 진행한다. 앞서 한능검 관련 수험서를 출간한 경험을 바탕으로, 자신만의 암기법과 설명 방식으로 수험생들의 이해를 돕고 있다.

최근에는 영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행에 맞춰 “이미 영화를 보신 분들과 앞으로 보실 분들에게 역사적으로 어떤 일들이 펼쳐졌는지 알려드린다”며 관련 강의를 공개하기도 했다. 그는 역사적 배경과 인물들에 대해 보다 쉬운 설명으로 흥미를 더했다.

수강생들의 반응도 긍정적이다. “덕분에 한국사 시험 1개 틀려 1급을 받았다”, “알려준 암기법이 언제까지 기억날지 신기할 지경이다”, “처음엔 큰 관심이 없었는데 너무 재밌다” 등등 후기가 이어지고 있다.

한편 서경석은 1993년 MBC 공채 4기로 데뷔했으며, 2020년 공인중개사 시험에 합격해 화제를 모았다. 이후 한국사능력검정시험 만점을 인증하고 관련 도서를 출간하는 등 꾸준히 학습과 교육 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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