5시간 넘기고도 ‘조기 종료’…김남길의 능청 해명 “일찍 끝나면 좋은 거 아냐?”

김남길이 팬미팅 조기 종료에 대해 입을 열었다. 출처=길스토리이엔티 인스타그램

배우 김남길이 5시간 팬 미팅 조기 종료 의혹에 대해 직접 해명했다.

지난 3일 길스토리이엔티가 인스타그램을 통해 ‘5시간 12분 팬미팅 조기 종료 썰(?)에 대하여…’라는 제목의 영상을 올렸다. 영상은 퇴근하는 김남길을 붙잡고 인터뷰를 진행한 내용이었다. 김남길은 “요즘 팬미팅 조기 종료 썰로 난리인데 알고 계시냐”라는 질문에 “모른다. 조기 종료하면 좋은 거 아닌가? 일찍 끝나서?”라고 대답했다.

이어 “인터미션이 있음에도 불구하고 5시간 15분 정도 했다. (저번에) 인터미션 없이 했던 것보다 짧아져서 조기 종료라는 이야기가 나오는 것 같다”라고 추측했다. 원래 계획했던 팬미팅 시간은 2시간 30분이었다.

“다음 팬미팅 몇 시간 각오하면 되냐”는 질문에는 “사람들이 팬미팅을 즐기러 오는 게 아니라 ‘어디 얼마나 하나 보자’ 이렇게 오는 느낌이 많다. 그냥 즐겁게 같이 즐긴다고 생각하고 오시면 될 것 같다”며 “그게 2시간이 되든 3시간이 되든, 올나잇이 되든”이라고 의미심장하게 덧붙였다.

김남길은 팬들에게 “우리 너무 시간에 구애받지 말자”라고 한 뒤 “우리는 6시간을 향해 가고 있는 게 아니야. 팬미팅이 더 짧게 진행돼도 너무 실망하지 말고”라는 메시지를 전했다.

한편, 김남길은 지난해 11월 29일 열린 팬미팅을 5시간 42분 진행했다. 지난달 28일에 열린 팬미팅도 5시간을 초과해 화제가 됐다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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