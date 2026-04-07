[토크박스] 침묵하는 4번 타자?…이숭용 감독 “긍정적으로 생각하려고요”

사진=SSG랜더스 제공

“긍정적으로 생각하려고요.”

프로야구 SSG의 초반 페이스가 날카롭다. 개막 후 8경기서 7승1패를 마크했다. 방망이의 힘이 컸다. 이 기간 팀 타율 0.310을 작성했다. KT(0.326) 다음으로 높다. 득점(68점), 타점(62점), OPS(출루율+장타율)·0.917) 등에선 가장 좋은 지표를 자랑했다.

전반적으로 타자들의 페이스가 좋은 상황. 그래서일까. ‘이적생’ 김재환의 침묵이 두드러진다. 이 기간 타율 0.094에 그쳤다. 지난달 31일 인천 키움전서 시즌 마수걸이 홈런을 때려낸 것을 제외하면 아직까지 이렇다 할 활약을 보여주지 못하고 있다.

사령탑은 일단 지켜보고 있다. 이숭용 SSG 감독은 “누차 얘기하지만, 밸런스 자체는 나쁘지 않다”고 말했다. 이어 “(옆에서 보니) 어려운 공들이 정말 많이 들어온다. (스트라이크존) 모서리 쪽으로 딱딱 걸려서 들어온다. 본인이 신경을 쓰는 것 같다”고 덧붙였다.

최대한 긍정적 회로를 돌려보려 한다. 이 감독은 “4번 타자가 안 맞는데도 이기고 있지 않나. (김)재환이가 치기 시작하면 타선은 더 무서워질 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “새 팀에 왔기 때문에 좀 더 잘하려는 생각이 강할 것이다. 점점 좋아질 것”이라고 끄덕였다.

김재환 효과도 쏠쏠하다. 상대 배터리가 김재환에게 집중하는 만큼, 뒤에 나오는 타자들은 반사 이익을 얻을 수 있다. 이 감독은 “(고)명준이가 (김)재환이 덕을 볼 것 같다. (상대가) 재환이한텐 어렵게 승부할 수밖에 없다. 그걸 재환이가 잘 골라내면, 명준이 타석에서 실투가 들어올 확률이 더 많아진다고 본다”고 설명했다.

사진=SSG랜더스 제공

인천=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]