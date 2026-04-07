대한축구협회 ‘코리아풋볼파크’ 공식 개관식 개최, ‘천안 시대’ 본격 개막

7일 충남 천안시 입장면에 자리한 코리아풋볼파크가 공식 개관식을 가졌다. 코리아풋볼파크를 상징하는 메인 스타디움을 관계자들이 둘러보고 있다. 사진=뉴시스

7일 열린 코리아풋볼파크 공식 개관식. 사진=대한축구협회 제공

7일 천안시 입장면 코리아풋볼파크에서 열린 개관식에 참석한 관계자들이 정식 개관을 축하하는 터치버튼 세레머니를 하고 있다. 사진=뉴시스

한국 축구의 새로운 성장 동력이 될 ‘코리아풋볼파크’가 공식 개관식을 열고 천안 시대의 본격적인 시작을 알렸다. 대한축구협회(KFA)는 7일 오후 2시 충청남도 천안시 서북구 입장면 코리아풋볼파크 내 실내축구장에서 공식 개관식을 성황리에 개최했다.

이날 개관식에는 정몽규 대한축구협회장과 김석필 천안시장 권한대행, 김대현 문화체육관광부 2차관, 김태흠 충남도지사, 유승민 대한체육회장, 권오갑 한국프로축구연맹 총재 등 국내 인사들을 비롯해 산지반 국제축구연맹(FIFA) 회원협회본부 국장, 바히드 아시아축구연맹(AFC) 사무부총장 등 국제 축구계 인사들과 파트너사인 함영주 하나금융그룹 회장, 주용중 TV조선 대표, 조호태 붉은 악마 의장 등 각계 각층의 인사들이 참석해 자리를 빛냈다.

축구계에서는 홍명보 남자 축구국가대표팀 감독을 포함해 2002 한일월드컵 영광의 주인공들인 김병지 강원FC 대표, 이동국 용인FC 테크니컬 디렉터와 설기현, 송종국, 이천수, 최은성 등이 참석했다. 이밖에 이회택 전 축구대표팀 감독, 김호곤 축구사랑나눔재단 이사장, 조영증 한국OB축구회장, 김도훈 전 울산 현대 감독, 구자철 제주 유스 어드바이저 등이 참석했다.

정몽규 회장은 기념사를 통해 “코리아풋볼파크는 한국 축구의 도약을 이끌 인프라 구축의 결실이다. 이 곳은 국가대표 선수들만의 훈련시설을 넘어서 지도자·심판·선수 등 각 분야의 축구인을 길러내는 교육 현장이자, 엘리트와 동호인, 지역사회를 아우르는 축구 교류의 멀티 플랫폼이 될 것”이라며 “한국 축구를 한 단계 도약시킬 핵심 거점으로 기능하도록 세심한 노력을 기울이겠다”고 말했다.

인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장은 영상 축사를 통해 “코리아풋볼파크가 앞으로 한국 축구 발전에 있어서 중요한 역할을 할 것이라 기대하며 한국 축구가 투자를 통해 발전으로 이어지는 모범 사례를 보여줬다”고 축하했다. 김석필 천안시장 권한대행은 환영사에서 “코리아풋볼파크가 훌륭한 시설을 바탕으로 체계적인 육성 체계를 갖춰 충남과 대한민국을 대표하는 스포츠 랜드마크로 자리 잡기를 기대한다"고 밝혔다.

김대현 문화체육관광부 제2차관은 “코리아풋볼파크에서 유소년 축구 선수들이 미래의 국가대표를 꿈꾸길 바란다”고 덕담했다. 유승민 대한체육회장은 “대한민국 축구의 현재와 미래를 잇는 상징적인 공간이 될 코리아풋볼파크에서 선수들의 훈련과 경기, 지도자와 행정가의 성장, 그리고 팬과 국민이 함께 호흡하는 축구 문화가 더욱 풍성하게 펼쳐지길 기대한다”고 축하했다.

코리아풋볼파크의 비전을 소개하는 동영상에 이어 KFA의 김지훈 전력강화팀장과 박은지 대외협력실 매니저가 직접 ‘함께 그리는 한국 축구의 내일’을 주제로 발표를 진행했다.

이들은 “전국 어디서든 2시간여 이내에 도착할 수 있는 최적의 접근성을 갖춘 코리아풋볼파크에서 한국축구의 내일을 새롭게 그려가겠다”면서 “랜드마크, 캠퍼스, 플레이그라운드 등 한국 축구의 혁신을 위한 세 가지 기능의 공간으로 만들겠다”고 설명했다.

랜드마크는 대표팀 경쟁력 강화의 중장기 계획이 실천되는 곳, 캠퍼스는 지도자·심판·분석관·피지컬트레이너 등 다양한 전문가 집단이 교육받고 탄생되는 곳, 플레이그라운드는 팬과 지역사회가 함께 축구문화로 소통하는 곳을 뜻한다.

대한축구협회와 천안시가 공동으로 건립한 코리아풋볼파크는 총면적 약 14만5000평에 총 공사비 약 4000여 억원이 투입된 매머드급 스포츠 복합 시설이다. 2019년 5월 부지로 천안시를 최종 선정한 후, 2022년 4월 착공식, 2025년 9월 KFA 본사 이전, 같은 해 10월 남자 A대표팀 및 남녀 17세 이하(U-17) 대표팀 훈련을 실시하며 시설 사용을 본격화했다.

코리아풋볼파크는 국제대회를 치를 수 있는 스타디움과 실내 축구장을 포함해 축구장 11면(천연 7, 인조 5), 풋살구장 4면, 테니스코트 5면 등으로 구성돼 있다. 깔끔한 내부 시설을 자랑하는 82개 객실, 수중 치료실과 사우나 시설, 고급 체력단련 기구가 비치된 피트니스 센터와 하이 퍼포먼스 센터, 식당 등으로 구성돼 있다. 이밖에 단지 내 수영장과 농구장 등을 갖춘 스포츠센터는 오는 여름 개장을 앞두고 있다. 축구역사박물관은 2028년 12월 완공 예정이다.

대한축구협회는 개관식 이후 코리아풋볼파크를 각급 국제대회 유치 및 팀 훈련, 유소년 대회 진행, 지도자 및 심판 강사 세미나와 학부모 아카데미 개최 등 다목적으로 활용하며 운영 역량을 극대화할 계획이다.

한편, 협회는 개관 기념경기로 FC서울 U-18(서울오산고)-전북 현대 U-18(전주영생고)팀의 ‘코리아풋볼파크 U-18 챔피언스 컵’ 결승전을 개최했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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