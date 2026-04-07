신봉선, 또다시 다이어트 돌입…“지금은 성수기 모드” [스타★샷]

사진 = 신봉선 SNS 계정

코미디언 신봉선이 다시 한 번 다이어트에 돌입했다.

신봉선은 7일 자신의 SNS에 “다이어트에도 비수기·성수기가 있어요. 성수기 모드”라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 사과와 땅콩버터 조합이 담겨 있어 눈길을 끌었다. 이어 그는 “다이어트 중 당길 때”라며 과자 대신 김을 간식으로 즐기는 모습도 전했다.

앞서 신봉선은 2022년 100일 만에 11kg 감량에 성공하며 화제를 모은 바 있다. 이후에도 탄수화물 섭취를 줄이고, 수영·테니스·퍼스널 트레이닝(PT)·필라테스 등 꾸준한 운동을 병행하며 체중 관리 비결을 공개해왔다.

한편 신봉선은 2005년 KBS 20기 공채 개그우먼으로 데뷔해 ‘개그콘서트’등 다양한 예능 프로그램에서 활약해왔다. 지난해에는 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 ‘복면가왕’으로 여자 우수상을 수상했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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