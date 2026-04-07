슈퍼주니어 려욱, 콘서트 추락 사고에 “자책 컸다” 심경 고백

사진 = 려욱 SNS 계정

그룹 슈퍼주니어 멤버 려욱이 콘서트 추락 사고와 관련해 입장을 전했다.

려욱은 7일 자신의 SNS 계정을 통해 “우선 이번에 있었던 일에 대해서 엘프(팬덤명)에게 설명해주고 싶었다”며 “사고가 나자마자 그 상황에서 다친 친구들에게 너무 많은 자책이 들었다”고 전했다.

그는 “저 때문에 팬들이 다친 거라고 생각이 들고, ‘내가 팬들한테 너무 가까이 다가가서 그런 걸까?’ ‘떨어지는 그 순간에 어떻게든 더 잡아줄 수 있지 않았을까?’ 많은 후회와 충격으로 잠시 사고 회로가 정지됐었다”고 당시 상황을 떠올렸다.

이어 “저는 그렇게 머리가 빨리 돌아가는 사람은 아니라 잠시 충격으로 멈췄던 제 모습이 너무 바보 같았다”며 “그 모습이 안 좋게 보이셨다면 죄송하다. 그래도 저를 잘 아는 수많은 엘프들이 모두 이해하고 설명해줘서 정말 고맙다”고 덧붙였다.

또한 “다친 친구들과는 병원에서 많은 이야기를 나누었는데, 아픈 와중에도 제 걱정을 해주고 ‘제가 더 미안하다’며 울던 그 모습들이 잊히지 않을 것 같다”고 전했다.

려욱은 “데뷔 이후 20년이 넘게 활동하면서도 이런 사고가 바로 눈앞에서 난 건 처음이라 사실 마음이 너무 힘들었는데, 많이 안 다쳐줘서 너무너무 고맙고 엘프들이 너무 걱정해주고 위로해줘서 고맙다”고 밝혔다.

끝으로 “무엇보다 앞으로 우리 엘프들 계속 만나야 하니까 안전에 더 주의하고 신경쓰는 슈퍼주니어 되겠다”며 “우리 아무도 다치지 않고 안전하게 오래 만나자”고 강조했다.

앞서 슈퍼주니어는 지난 5일 서울 KSPO돔에서 데뷔 20주년 기념 월드투어 앙코르 공연 ‘슈퍼쇼 10 에스제이-코어 인 서울’ 을 개최했다. 공연 도중 객석 인근에 설치된 안전 펜스가 무너지며 관객 3명이 추락하는 사고가 발생했다.

소속사 SM엔터테인먼트는 “부상자들은 즉시 병원으로 이송되어 필요한 검사와 치료를 받았으며, 염좌 및 타박상으로 2주간의 안정 및 치료가 필요하다는 의료진의 소견을 받았다”며 “치료를 전폭 지원하고, 완전히 회복될 때까지 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]