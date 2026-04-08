롯데홈쇼핑 요즘쇼핑 유리네, 로봇청소기 ‘S70 울트라 롤러’ 특집 방송 전개

사진=모바(MOVA)의

롯데홈쇼핑 ‘요즘쇼핑 유리네’에서 로봇청소기 ‘S70 울트라 롤러’ 특집 방송이 진행된다고 8일 밝혔다.

8일 오후 7시 35분 방송되는 이번 프로그램에서는 글로벌 스마트 가전 브랜드 모바(MOVA)의 프리미엄 로봇청소기 ‘S70 울트라 롤러’가 소개될 예정이다. 이번 방송은 배우 이유리가 직접 참여해 제품을 소개하는 형태로 구성되며 방송 중에만 적용되는 한정 수량과 단독 혜택이 함께 제공된다.

모바는 이번 방송을 통해 봄철 이사 및 혼수 시즌을 맞아 로봇청소기 구매를 고려하는 소비자들에게 제품의 주요 성능과 활용성을 전달한다는 계획이다.

최근 로봇청소기 시장은 자동화 기술과 편의성을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 올인원 제품군에 대한 수요도 지속적으로 확대되는 추세다. 이러한 흐름 속에서 ‘S70 울트라 롤러’는 다양한 주거 환경에서 활용 가능한 기능을 갖춘 제품으로 소개된다고 업체 측은 전했다.

모바 관계자는 “로봇청소기 구매를 고민하고 있다면 이번 방송이 제품을 비교하고 선택할 수 있는 기회가 될 것”이라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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