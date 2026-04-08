아노티에르, 카페드노피와 ‘HouseDog’ 콘텐츠 공개

이미지=아노티에르(Anotier)

크리에이티브 파트너십 스튜디오 아노티에르(Anotier)가 반려동물 동반 카페 카페드노피와 함께 진행한 ‘HouseDog’ 콘텐츠를 공개했다고 8일 밝혔다.

‘HouseDog’는 아노티에르가 기획한 반려동물과 함께 듣는 웰니스 뮤직 프로젝트의 일환으로 반려동물과 보호자가 함께 머무는 공간에서의 청취 경험에 주목한 콘텐츠다. 이번 프로젝트는 브랜드와 협업해 공간에 맞는 음악 경험을 설계하는 아노티에르의 플레이리스트 서비스 사례로 진행됐다.

아노티에르의 플레이리스트 서비스는 단순한 음악 추천을 넘어 브랜드의 정체성과 공간의 목적, 이용자의 경험을 고려해 음악을 설계하는 방식이다. 매장, 카페, 쇼룸, 전시 등 다양한 공간의 분위기와 운영 시간, 방문객의 특성 등을 반영해 플레이리스트를 구성하고 필요에 따라 DJ 협업이나 오프라인 이벤트로 확장되는 형태로 진행된다.

카페드노피에서 진행된 이번 ‘HouseDog’ 프로젝트는 ‘강아지와 함께하는 오후의 휴식 시간’을 테마로 DJ와 함께 Chill House 기반의 플레이리스트를 구성하고 실제 오프라인 이벤트로 운영됐다. 반려동물과 보호자가 함께 머무는 공간의 분위기를 고려해 음악을 설계하고 공간 경험을 음악으로 확장하는 방식으로 기획됐다.

현장에서 진행된 DJ 플레이와 공간 분위기를 담은 콘텐츠는 영상 형태로 제작되어 순차적으로 공개되고 있으며 아노티에르 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다. 아노티에르는 이번 ‘HouseDog’ 프로젝트를 시작으로 브랜드와 공간의 성격에 맞춘 플레이리스트 설계 및 음악 기반 콘텐츠 제작을 확대해 나갈 계획이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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