“눈을 뗄 수 없다”… AOA 출신 지민, 과감해진 비키니 자태 ‘눈길’ [스타★샷]

사진 = 지민 SNS 계정

AOA 출신 지민이 파격적인 비주얼로 이목을 집중시켰다.

지민은 지난 6일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 지민은 보랏빛 비키니를 입고 다양한 포즈를 취하고 있다. 물에 젖은 헤어와 자연스러운 메이크업, 탄탄한 몸매가 어우러지며 한층 성숙해진 분위기를 자아냈다.

사진 = 지민 SNS 계정

사진 = 지민 SNS 계정

또 다른 사진에서는 거울 셀카를 통해 군살 없는 허리 라인과 선명한 복근을 드러내며 건강미 넘치는 매력을 발산했다. 야외 수영장에서는 짙은 어둠 속에서도 선명한 보라색 비키니 자태로 시선을 끌었고, 조명 아래 드러난 매끄러운 실루엣이 돋보였다.

한편 지민은 2012년 AOA 리더로 데뷔했으며, 2020년 팀을 떠난 뒤 활동을 잠시 중단했다. 이후 2022년 두 번째 세계를 통해 복귀했으며, 이듬해 솔로 앨범을 발표하는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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