박은영 셰프, 청순→러블리 반전 매력…웨딩 화보 추가 공개

사진 = 웨딩 화보 아티스트 SNS 계정

‘중식 여신’ 박은영 셰프의 웨딩 화보가 추가로 공개돼 눈길을 끌고 있다.

7일 박은영 셰프의 웨딩 화보 헤어·메이크업을 담당한 아티스트는 SNS를 통해 “박은영 셰프님의 웨딩촬영에 함께했어요. 좋은 사람들과 함께 하기에 더 가치있던 시간”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 웨딩 화보 아티스트 SNS 계정

사진 = 웨딩 화보 아티스트 SNS 계정

사진 = 웨딩 화보 아티스트 SNS 계정

공개된 화보 속 박은영 셰프는 다양한 화이트 웨딩드레스를 완벽하게 소화하며 청순하고 단아한 매력을 드러냈다. 이어 블랙 드레스를 입은 모습에서는 특유의 밝고 사랑스러운 분위기를 발산해 눈길을 끌었다. 자연스럽게 흐트러진 헤어 스타일부터 단정한 로우 번 스타일까지 다채롭게 연출하며 각기 다른 매력을 선보였다.

앞서 박은영은 최근 JTBC ‘냉장고를 부탁해’에서 예비 신랑과의 인연을 밝히며 “소개팅으로 처음 만났다가 한 차례 인연이 이어지지 않았지만, 시간이 흐른 뒤 다시 만나게 됐다”고 전했다. 이어 “많은 분들이 제게 요리를 해달라고 하는데, 이 사람은 오히려 ‘내가 해주겠다’고 말하는 모습이 멋있었다”고 애정을 드러냈다.

한편 박은영 셰프는 오는 5월 서울 중구 장충동 신라호텔에서 결혼식을 올릴 예정이다. 예비 신랑은 의사로 알려졌다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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