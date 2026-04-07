“왔다, 내 두리안” 역대급 도파민 연프 왔다…예고편부터 뒷목 잡는 '돌싱N모솔' 맞네

‘돌싱N모솔’이 기존 연애 프로그램의 문법을 완전히 뒤엎는 충격적인 1회 예고편을 공개하며 방송 전부터 뜨거운 화제를 모으고 있다.

오는 4월 14일 화요일 밤 10시 첫 방송되는 MBC에브리원·E채널 새 예능 프로그램 '돌싱N모솔'은 다시 사랑하고 싶은 여자들과 처음 사랑해 보려는 남자들이 '연애기숙학교'라는 낯선 공간에서 부딪히며 만들어가는 사랑 수업을 담은 연애 예능이다. 달콤한 판타지로 포장된 기존 연애 예능과는 차원이 다른 리얼한 감정을 고스란히 선사할 예정이다.

첫 방송을 일주일 앞두고 공개된 1회 예고편은 시작부터 심상치 않다. 자타공인 연프 마니아 김풍도 "저는 연프를 많이 보는데, 이 정도는 저도 처음 봐요"라며 경악을 감추지 못하는 가운데, 기존 연애 프로그램에서는 상상조차 할 수 없었던 '레전드 행동들'이 예고편 곳곳에서 쏟아진다.

가장 먼저 추워하는 여자 출연자를 옆에 두고, 혼자만 장갑을 챙겨 낀 채 해맑게 웃고 있는 한 남성 출연자의 모습이 눈길을 끈다. 상대방은 아랑곳하지 않는 천진난만한 표정에 MC들의 입이 쩍 벌어지고, 스튜디오는 당혹감으로 가득 찬다. 하지만 당사자는 그저 해맑고 순수하기만 해 보는 이들의 웃음과 분노를 동시에 자아낸다.

이어 차 안에서 여성 출연자가 "취미 있으세요?"라고 묻자 "있습니다, 있어요"라고만 답하고 침묵하는 남성의 모습도 공개된다. 이를 지켜보던 김풍이 "있느냐고 물어본 게 아니라 어떤 취미인지 말씀해 주셔야죠"라고 황당함을 터뜨리는 장면은 모솔남들의 '연애 생초보' 면모를 유감없이 드러낸다.

또한 한 남성 출연자가 "저는 나이보다는 체력을 보는 것 같아요. 애를 낳아야 하니까"라고 거침없이 발언하자, 김풍은 "아, 저런 얘기를 왜 합니까!"라며 결국 폭발한다. 필터 제로, 눈치 제로의 발언에 스튜디오 전체가 아수라장이 된 것. 여기에 인터뷰 도중 데이트 약속을 깜빡하고 축구를 하러 갔다는 사연까지 등장하자 채정안과 넉살도 "깜빡할 게 따로 있지"라며 할 말을 잃는다.

이 모든 상황을 지켜본 넉살은 "극 도파민 시대에 올 게 왔구나. 이건 끝났다"라며 혀를 내두른다. 아픔을 딛고 다시 사랑해 보려는 돌싱녀들과, 열정은 넘치지만 방법은 전혀 모르는 모솔남들의 '낯선 사랑 수업'이 어떤 파장과 웃음을 몰고 올지 귀추가 주목된다.

역대급 도파민 MAX 연애 프로그램을 예고한 MBC에브리원·E채널 '돌싱N모솔'은 오는 4월 14일 화요일 밤 10시 첫 방송된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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