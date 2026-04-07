프로축구 FC서울, 트렌드인터내셔날과 공식 와인 스폰서십 체결

사진=FC서울 제공

프로축구 FC서울이 수입 주류 전문 기업인 트렌드인터내셔날과 공식 파트너십을 체결하고 2026시즌 공식 와인으로 스페인 프리미엄 와인 ‘8 레전드’를 선정했다.

이번 파트너십을 통해 서울은 홈경기장 내 프리미엄 관람 공간인 스카이박스에서 ‘8 레전드’ 와인을 단독으로 제공한다. 서울 홈경기 스카이박스를 찾는 관람객들은 서울 공식 지정 와인과 함께 다양한 VIP 서비스를 경험하며 보다 품격 있는 경기 관람을 즐길 수 있게 됐다.

또한 경기장을 방문하는 FC서울 홈경기 VIP 고객을 대상으로 와인 특별 판매 및 시음 행사 등 다양한 체험 프로그램도 운영한다. 서울 역시 다양한 온라인 이벤트와 프로모션을 통해 공식 와인 ‘8 레전드’를 알리는 활동을 전개할 예정이다.

서울 공식 와인 ‘8 레전드’는 스페인 카스티야 라 만차 지역에서 시작된 와인 프로젝트다. 전통적인 양조 방식과 현대적인 감각을 결합해 국제적으로 인정받는 품질과 개성을 갖춘 와인 컬렉션이다.

2026시즌 서울과 파트너십을 체결한 트렌드인터내셔날 관계자는 “서울이라는 상징적인 스포츠 브랜드와 함께하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다. 8 레전드 와인이 서울 팬들에게 새로운 스포츠 문화와 미식 경험을 선사할 것으로 기대한다”라며 소감을 전했다.

한편 2026시즌 서울 공식 와인으로는 ▲8 레전드 델 볼칸 템프라니요 ▲8 레전드 델 몽헤 모나스트렐 ▲8 레전드 델 히네테 가르나차 틴토레라가 선정됐다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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