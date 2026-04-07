활짝 웃은 여자프로농구, ‘관중-시청률-뉴미디어’ 토끼 다 잡았다

사진=WKBL 제공

BNK금융 2025~2026 여자프로농구(WKBL) 정규리그가 관중은 물론, TV 시청률, 뉴미디어 지표 전반에서 상승세를 보였다.

WKBL 사무국은 7일 “지난해 11월16일부터 이달 3일까지 총 90경기를 소화한 올 시즌 정규리그 총 관중 수는 11만2521명으로 집계됐다”고 밝혔다. 이는 전 시즌 9만9402명보다 13.2% 증가한 수치다. 평균 관중 역시 13.2% 늘었다.

특히 6라운드 체제로 운영된 2019~2020시즌 이후 처음으로 정규리그 10만 관중을 돌파했다. 올 시즌부터 확대 시행한 주말 경기 누적 관중 역시 전년 대비 43.1% 증가했다. 팬들의 경기장 방문이 주말에 집중되는 흐름이 뚜렷하게 나타났다는 분석이다.

올 시즌 4개 채널 이상(KBS N 스포츠, MBC스포츠플러스, SPOTV, ENA SPORTS 등)에서 꾸준히 중계가 이뤄진 덕에 TV 시청률도 큰 폭으로 상승했다. 올 시즌 평균 합계 시청률은 0.298%(닐슨코리아 제공)로, 전 시즌(0.193%) 대비 54.4% 증가했다.

지상파(KBS1) 중계를 제외한 경기 가운데 최고 합계 시청률은 지난 1월18일 열린 BNK와 신한은행의 경기로, 0.586%를 기록했다. 해당 경기는 2차 연장까지 이어지는 치열한 접전 끝에 신한은행이 85-79로 승리했다.

뉴미디어 지표 역시 상승했다. 올 시즌 네이버 스포츠, SOOP, 다음 스포츠, WKBL 앱에서 전경기 생중계가 진행된 가운데, 특히 SOOP의 평균 조회 수가 전 시즌 대비 251.7% 증가했으며, 다음 스포츠도 53.7% 늘어난 평균 조회 수를 기록했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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