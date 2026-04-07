완벽했던 김혜성, 2안타 1볼넷 ‘3출루’에 호수비까지

사진=AP/뉴시스

3번의 출루, 나아가 명품 호수비까지 곁들인 선발 복귀전이었다. 미국 메이저리그(MLB)서 활약 중인 김혜성(LA 다저스)이 2026시즌 첫 선발 출전 경기에서 공수 맹활약을 펼쳤다.

김혜성은 7일 캐나다 온타리오주 토론토의 로저스센터에서 열린 2026 MLB 정규리그 토론토 블루제이스와의 원정경기에 9번타자 겸 유격수로 선발 출전했다. 결과는 멀티히트였다. 이날 4타수 2안타 1볼넷 1득점을 써낸 데다가 경기 후반부엔 내야와 외야 사이에 까다롭게 떨어지는 타구를 추격해 건져내는 수비도 더했다.

빅리그 복귀 2일 차에 일군 성과다. 하루 전 6일 콜업돼 개막 로스터 탈락의 아픔을 털어냈다. 당시 대수비로만 교체 출전, 워싱턴 내셔널스 상대로 올 시즌 첫 경기를 소화했다.

두 번째 경기에선 선발로 나서 타석에 들어섰다. 김혜성은 그간 마이너리그서 날카롭게 벼린 칼날을 보여줬다. 첫 타석인 2회 초 중견수 뜬공으로 물러났지만, 4회 초엔 볼넷 출루를 빚어냈다. 무사 1루에서 좌완 조시 플레밍 상대로 7구까지 가는 풀카운트 승부 끝에 1루로 걸어나간 것. 다만 후속 타선의 불발로 득점엔 실패했다.

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김혜성은 시즌 첫 안타는 7회 초 나왔다. 팀의 9점 차(10-1) 우위 속 토론토의 우완 불펜 토미 낸스가 2구째 던진 시속 150.8㎞ 싱커를 공략, 땅에 맞고 튀어올라 투수 머리를 위를 넘어가는 내야안타로 연결했다. 이어진 동료 타선의 연속 안타에 힘입어 올 시즌 첫 득점도 올렸다.

공수교대 후 번뜩이는 장면을 연출했다. 7회 말 안드레스 히메네스가 친 타구를 끝까지 추격해 좌익수와 유격수 사이 떨어지는 타구를 잡아내 아웃카운트 하나를 책임졌다. 마운드 위 동료 투수 윌 클라인마저 머리를 감싸쥘 정도로 어려운 수비였다.

8회 초 1사엔 멀티히트 및 3번의 출루 순간을 빚어냈다. 김혜성은 상대 팀 스펜서 마일스가 타자 몸쪽으로 제구한 154.2㎞ 직구를 때려 중전 안타를 신고했다.

한편 이날 다저스는 총 17안타를 몰아친 타선을 앞세워 토론토를 14-2로 꺾었다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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