SM엔터 자회사 스튜디오 리얼라이브, 김종민 신임 대표 선임

SM엔터테인먼트의 자회사 스튜디오 리얼라이브 (Studio Realive)가 김종민 최고 크리에이티브 책임자(CCO)를 새로운 대표이사로 선임했다.

김종민 신임 대표는 기어이(GiiOii) 스튜디오 공동 창립자, 부천 국제판타스틱영화제 XR 큐레이터, 한국예술종합학교 겸임교수, 한국콘텐츠진흥원 뉴콘텐츠 아카데미 전임교수 등을 거쳐 2024년 스튜디오 리얼라이브에 CCO로 합류했다. 그는 크리에이티브 테크놀로지 기반의 콘텐츠 기획 및 큐레이션, 제작 분야에서 독보적인 전문성을 쌓아온 인물이다.

김 대표는 스튜디오 리얼라이브의 CCO 재임기간 동안 Meta, Google DeepMind, Moment Factory와의 협력 체계를 구축하고, 이머시브 공간 및 콘텐츠 프로젝트 추진을 주도해 기술 내재화 및 플랫폼 경쟁력을 강화해왔으며, 프로듀서와 큐레이터를 겸비한 풍부한 현장 경험을 바탕으로, 예술적 진정성과 상업적 실효성 사이의 균형을 맞추어 왔다. 이러한 역량을 바탕으로, 혁신적인 미디어 프로젝트가 지속 가능한 비즈니스 생태계로 자리 잡을 수 있도록 사업 기반을 강화해 나갈 예정이다.

SM엔터테인먼트의 자회사 스튜디오 리얼라이브는 K-pop과 AI·XR 기술을 결합해 차세대 엔터테인먼트 경험을 설계하는 엔터테크 기업으로, SM의 IP와 세계관을 기반으로 만들어진 콘텐츠 유니버스를 통해 팬들이 세계관의 공동 창작자로 참여하는 생태계를 조성하고, 새로운 경험 축적과 서사를 완성해 나가는 새로운 엔터테인먼트 패러다임을 제시할 계획이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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