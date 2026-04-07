걱정이 무색하리만큼…시즌 초반부터 펄펄 나는 리드오프 박성한

사진=SSG랜더스 제공

“조금씩 자신감이 생긴다.”

내야수 박성한(SSG)에게 지난겨울은 쓸쓸했다. 지난해 11월 체코와의 평가전서 몸에 맞는 볼에 갈비뼈가 부러진 것. 고대했던 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀에 승선하지 못한 것은 물론, 캠프서도 출발이 늦었다. 연습경기, 시범경기서 다소 부진한 모습을 보인 배경이다. 조급한 마음이 들지 않았다면 거짓말이다. 당시 박성한은 “거의 두 달을 쉬었다. 걱정이 많았다”고 털어놨다.

괜한 걱정이었을까. 박성한은 개막과 동시에 펄펄 날았다. 6일 기준 8경기서 타율 0.533(30타수 16안타), 11타점 9득점을 신고했다. OPS(출루율+장타율)이 1.408에 달했다. 이 기간 타율 1위, 최다 안타 1위, 타점 1위, 2루타 1위(7개) 등을 찍었다. 매 경기 꼬박꼬박 안타를 때려냈으며, 4월 치른 5경기에선 멀티히트를 작성했다. 그러면서도 삼진은 단 하나도 없었다. 박성한은 “하던 대로 똑같이 하고 있는데, 실투가 들어왔을 때의 결과가 좋았다”고 웃었다.

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과정 없는 결과는 없다. 부족한 부분을 정확히 인지하고 부지런히 채우려 노력했기에 가능했다. SSG는 스프링캠프 때부터 면담을 통해 타격 방향성을 명확히 설정, 선수 개개인에게 맞는 훈련을 진행했다. 임훈 타격코치는 “시범경기 때만 하더라도 페이스가 다소 더뎠다”며 “타격 폼을 관찰해보니 중심축이 미세하게 무너져 있었다. 구단의 바이오 메카닉스 데이터를 통해 교차 분석했고, 객관적 데이터를 토대로 타격 자세를 수정했다”고 귀띔했다.

리드오프 박성한이 물꼬를 트자 팀 전체에 활기가 돌았다. 초반 분위기를 선점하는 경우가 많아졌다. 최정, 김재환 등 중심타선과의 시너지 효과도 좋다. 임 코치는 “박성한의 역할이 절대적”이라며 엄지를 치켜세웠다. 실제로 SSG는 시즌 초반부터 신바람을 내고 있다. 개막 후 8경기서 7승(1패)을 올렸다. 이 기간 팀 타선이 뽑아낸 점수만 68점에 달한다. 지난 3일 부산 롯데전에선 17득점을 합작하기도 했다. SSG 창단 이후 한 경기 최다 득점 기록이다.

만족은 없다. 도약의 시즌을 만들어가고자 한다. 리그를 대표하는 유격수로 자리매김했지만, 확실하게 타이틀을 거머쥔 기억은 없다. 유격수 부문 골든글러브에서도 오지환(LG), 박찬호(두산), 김주원(NC) 등이 수상하는 것을 지켜만 봐야 했다. 핵심은 꾸준함이다. 지난 시즌에도 5월까지 타격감을 찾지 못해 고생했다. 6월 이후 살아났지만 스스로 아쉬움을 느꼈다. 박성한은 “야구가 뜻대로만 되진 않지 않는가. 팀에 도움이 되도록 더 열심히 하겠다”고 밝혔다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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