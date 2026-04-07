“왜 여길 데려왔나”… 김선태, 여수 박람회 홍보 영상에 우려 확산

사진 = 유튜브 채널 ‘김선태’

유튜버 김선태의 홍보 영상이 공개되면서 ‘2026 여수 세계 섬박람회’ 준비 상황을 둘러싼 논란이 커지고 있다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김선태’

김선태는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘김선태’에 ‘여수 홍보’라는 제목의 영상을 게재했다. 영상에서 그는 “여수를 몇 번 방문한 적 있다”고 언급하며 현장을 찾았다.

사진 = 유튜브 채널 ‘김선태’

그러나 박람회 예정지는 정비가 제대로 이뤄지지 않은 듯한 모습으로 담겼다. 공사 중인 현장을 둘러보던 그는 “공사장인데 여길 왜 데려오신 걸까요?”라고 말하며 당황한 반응을 보였다. 또한 홍보 차량의 문이 제대로 열리지 않는 장면과 섬 곳곳에 폐어구가 방치된 모습도 그대로 공개됐다.

해당 박람회는 전라남도와 여수시가 공동 추진하는 행사로, ‘섬’을 주제로 한 세계 최초 박람회로 알려져 있다. 하지만 영상 공개 이후 준비 상태에 대한 우려가 이어지고 있다.

누리꾼들은 “홍보가 아니라 고발 같다”, “광고 영상이 오히려 문제를 드러냈다” 등의 반응을 보이며 비판적인 의견을 나타냈다.

논란이 커지자 전라남도 측 관계자는 댓글을 통해 “따끔한 지적을 겸허히 받아들이겠다”며 “아직 부족한 부분이 있지만 더욱 철저히 준비해 나가겠다”고 밝혔다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]